Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua đối thủ Thái Lan tại ngày khai màn SEA V.Cup 2026

Màn ra mắt của tân HLV trưởng, chuyền gia Federico Rampazzo với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 không suôn sẻ như kỳ vọng.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chưa thắng được đối thủ Thái Lan trong cuộc tái đấu. ở SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Chiều ngày 15-7 theo giờ địa phương tại Philippines, chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 bắt đầu khởi tranh. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã gặp đối thủ Thái Lan ở trận ra quân của mình.

Kể từ SEA Games 33-2025 đến nay, 2 đội bóng mới gặp lại nhau. Đội tuyển nam Thái Lan không có nhiều thay đổi trong khi đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã đổi mới lực lượng, đặc biệt là chuyên gia Federico Rampazzo đảm trách vai trò HLV trưởng.

Trong toàn trận đấu, chuyên gia Federico Rampazzo không giữ lực lượng đi suốt từng ván đấu mà đều có sự điều chỉnh chuyên môn.

Chính vì vậy, ông và Ban huấn luyện tận dụng cơ hội tìm sự hiệu quả nhất khi thay đổi từng vị trí chuyền hai giữa ĐInh Văn Duy và Phan Công Đức. Trong khi đó, 2 cầu thủ đối chuyền Phạm Quốc Dư, Lý Văn Chường được thay nhau ra sân trong từng hiệp đấu. Ngoài ra, các mũi chủ công Dương Văn Tiên, Trần Minh Đức, Nguyễn Ngọc Thuân, Tăng Ngọc Hiếu được thay đổi để Ban huấn luyện tìm sự vận hành tốt nhất.

Ở trận này, HLV trưởng Federico Rampazzo tập trung để cầu thủ có tinh thần cao nhất. Dù vậy, các quyết định thay đổi người của ông đều hướng tới để tìm một đội hình phù hợp nhất cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Ngọc Thuân đã nỗ lực thi đấu trong trận này. Ảnh: SAVA

Dẫu vậy, khi chưa thể có sự ổn định chung, cầu thủ Việt Nam vẫn mắc lỗi trong phòng thủ, đặc biệt ở khả năng bắt bóng bước 1. Do đó, đội nam Thái Lan có sự áp đảo hơn trong các tình huống phối hợp đập bóng tấn công ghi điểm sát lưới.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 (33/31, 18/25, 25/19, 25/16) cho đội nam Thái Lan. Sự khởi đầu chưa suôn sẻ sẽ mang tới những kinh nghiệm quan trọng cho HLV Federico Rampazzo và cầu thủ để chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo gặp Myanmar ở ngày 16-7. Trước khi vào giải, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết chặng thứ nhất tại Philippines.

MINH CHIẾN