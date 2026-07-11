Chuyên gia Federico Rampazzon chọn 14 tuyển thủ thi đấu chặng thứ nhất giải SEA V.League 2026

Các tuyển thủ quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục thi đấu chặng thứ nhất giải SEA V.League 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự kiến chọn 14 gương mặt dự chặng thứ nhất giải SEA V.League 2026 gồm Dương Văn Tiên, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Anh Tú, Tăng Ngọc Hiếu, Phạm Quốc Dư, Lý Văn Chường, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Thanh Tùng, Cao Đức Hoàng, Trịnh Duy Phúc và Phan Công Đức, Đinh Văn Duy.

Chặng thứ nhất giải đấu năm nay diễn ra tại Philippines từ ngày 15-7 tới 19-7. Tuy nhiên, Ban huấn luyện mang 17 cầu thủ tới giải do còn sự chuẩn bị cho chặng 2 sẽ diễn ra ngay sau đó ở Indonesia.

Mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 14 cầu thủ. Phiên họp kỹ thuật của chặng thứ nhất giải SEA V.League 2026 tổ chức vào ngày 14-7 sẽ là thời điểm đăng ký danh sách chính thức cuối cùng của các đội bóng.

Giải năm nay đã tăng số lượng đội lên 6 gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Myanmar, Campuchia. Theo thông báo sơ bộ, nhằm tạo ra các cuộc tranh tài chuyên môn hấp dẫn, Ban tổ chức sẽ thay đổi thể thức thi đấu. 6 đội sẽ được bốc thăm vào 2 bảng đấu (mỗi bảng 3 đội). Sau khi thi đấu vòng trong 1 lượt, 2 đội đứng đầu của mỗi bảng giành quyền vào bán kết để tranh vé chung kết. 2 đội xếp hạng 3 tại mỗi bảng sẽ thi đấu để tranh hạng 5.

Sau thời gian chuẩn bị chuyên môn và được đấu tập cùng đội tuyển bóng chuyền nam Mông Cổ thời gian qua, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam kỳ vọng các tuyển thủ sẽ đạt phong độ cao tại giải SEA V.League 2026. Mục tiêu trước mắt của chuyên gia Federico Rampazzo là cầu thủ Việt Nam nỗ lực giành quyền vào trận chung kết tại chặng thứ nhất của giải.

Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu quốc tế là SEA Games 33-2025 tổ chức tháng 12 năm ngoái tại Thái Lan.

Giải SEA V.League 2026 là chương trình thi đấu đầu tiên để chuyên gia Federico Rampazzo (Italy) ra mắt chính thức khi đã chính thức đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trong năm nay.

MINH CHIẾN