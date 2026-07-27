Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam về nước tiếp tục tập huấn với 19 tuyển thủ

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam rời Indonesia trở về nước để tiếp tục tập huấn chuyên môn sau khi vô địch chặng 2 giải SEA V.Cup 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam về nước ngày 27-7 và tiếp tục tâp huấn tại Hà Nội. Ảnh: VFV

Hôm nay 27-7, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam về nước sau khi kết thúc thi đấu tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cho biết, sau chiến thắng ở chung kết để lần đầu tiên vô địch SEA V.Cup, tinh thần toàn đội đang rất hưng phấn.

Trở về nước, thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Ở từng chặng của SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được đăng ký tối đa 14 cầu thủ. Trong chặng thứ 2, danh sách thi đấu chính thức của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gồm Đinh Văn Duy, Trần hoài Phương, Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên, Tăng Ngọc Hiếu, Trần Minh Đức, Bùi Xuân Tiến, Phạm Quốc Dư, Đinh Văn Phương, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Thanh Tùng, Trịnh Duy Phúc, Cao Đức Hoàng.

Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vẫn được tập huấn 19 tuyển thủ theo danh sách tập huấn. 5 tuyển thủ gồm Trần Anh Tú, Phan Công Đức, Lý Văn Chường, Trần Thanh Nhân, Đào Xuân Việt đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Họ sẽ tiếp tục tập huấn cùng 14 đồng đội trở về từ Indonesia để đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đủ quân số 19 cầu thủ.

Sau SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không thi đấu thêm giải quốc tế nào. Toàn đội được tập huấn để hướng tới dự ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Môn bóng chuyền nam trong nhà ASIAD 20 đã được bốc thăm chuyên môn. Đại hội có 16 đội tham gia. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nằm ở Bảng C cùng các đội Qatar, Ấn Độ và Hongkong (Trung Quốc).

MINH CHIẾN