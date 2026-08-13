Lịch thi đấu vòng bảng giải vô địch châu Á 2026

Liên đoàn bóng chuyền châu Á – AVC đã công bố lịch thi đấu chính thức vòng bảng của các đội tại giải vô địch châu Á 2026.

Cầu thủ nữ Việt Nam đã có lịch thi đấu chính thức tại vòng bảng giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: VFV

Chiều ngày 13-8, Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã thông báo lịch thi đấu chính thức của 12 đội trong vòng bảng giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc.

Tại giải năm nay, 12 đội tham dự được bốc thăm vào 3 bảng gồm Bảng A: Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Iraq; Bảng B: Thái Lan, Kazakhstan, Indonesia, Australia; Bảng C: Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc).

Chương trình thi đấu vòng bảng của các đội được diễn ra từ ngày 21-8 tới 26-8. Mỗi ngày sẽ tổ chức 3 trận đấu vào các khung giờ khác nhau.

Trước khi vào thi đấu chính thức, 12 đội bóng sẽ họp chuyên môn với Ban tổ chức để đăng ký áo đấu và danh sách 14 cầu thủ tranh tài. Đây cũng là thời điểm quyết định về lực lượng thi đấu của mỗi đội.

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 được phát trực tiếp trên nền tảng VBTV của bóng chuyền thế giới. Tuy nhiên, giải đấu được Liên đoàn châu Á bán bản quyền truyền hình. Do vậy, các đơn vị truyền thông, truyền hình muốn phát trực tiếp chương trình thi đấu giải phải mua bản quyền truyền hình.

Sau vòng bảng, các đội sẽ biết được thứ hạng của mình để tiến tới lượt tứ kết nhằm tranh vé bán kết. Sau bán kết, trận chung kết và tranh hạng ba được tổ chức vào ngày 30-8 theo giờ địa phương tại Trung Quốc.

Lịch thi đấu vòng bảng (theo giờ Việt Nam):

Ngày 21-8:

9h00: Đài Bắc Trung Hoa – Iran (Bảng A)

13h00: Thái Lan – Australia (Bảng B)

17h30: Nhật Bản – Hongkong (Trung Quốc) (Bảng C)

Ngày 22-8:

9h00: Việt Nam – Hàn Quốc (Bảng C)

14h00: Kazakhstan – Indonesia (Bảng B)

18h30: Trung Quốc – Iraq (Bảng A)

Ngày 23-8:

9h00: Kazakhstan – Australia (Bảng B)

13h00: Đài Bắc Trung Hoa – Iraq (Bảng A)

17h30: Nhật Bản – Hàn Quốc (Bảng C)

Ngày 24-8:

9h00: Việt Nam – Hongkong (Trung Quốc) (Bảng C)

14h00: Thái Lan – Indonesia (Bảng B)

18h30: Trung Quốc – Iran (Bảng A)

Ngày 25-8:

9h00: Thái Lan – Kazakhstan (Bảng B)

13h00: Iran – Iraq (Bảng A)

17h30: Nhật Bản – Việt Nam (Bảng C)

Ngày 26-8:

9h00: Hàn Quốc – Hongkong (Trung Quốc) (Bảng C)

14h00: Indonesia – Australia (Bảng B)

18h30: Trung Quốc – Đài Bắc Trung Hoa (Bảng A)

MINH CHIẾN