Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nam hội quân chuẩn bị thi đấu giải Quân đội các nước ASEAN 2026

Nhiều gương mặt của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã được tạo điều kiện tập luyện chuyên môn cùng đơn vị chủ quản để chuẩn bị dự giải bóng chuyền nam Quân đội các nước ASEAN 2026.

Chủ công Ngọc Thuân sẽ góp mặt tại giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026 sắp tới. Ảnh: VFV

Vào thời điểm này, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã cho phép một số tuyển thủ được trở lại đơn vị chủ quản tập luyện chuẩn bị thi đấu giải bóng chuyền nam Quân đội các nước ASEAN 2026. Chương trình của giải diễn ra từ ngày 18-8 tới 28-8 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Các tuyển thủ đã được trở lại đơn vị chủ quản tập luyện gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng (đội tuyển Quân đội Việt Nam) và Phạm Quốc Dư, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân, Dương Văn Tiên (Công an TPHCM).

Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026 sẽ thu hút 6 đội tham dự gồm đội tuyển Quân đội Việt Nam (chủ giải), Công an TPHCM và khách mời của Lào, Campuchia, Myanmar, Singapore.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam thực hiện tập luyện tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). HLV Trần Đình Tiền nhận nhiệm vụ HLV trưởng đội bóng. Cùng tham gia Ban huấn luyện của đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam còn có HLV Thái Anh Văn, Phạm Ngọc Kiên và Hoàng Văn Phương.

Trong khi đó, đội bóng chuyền nam Công an TPHCM tập trung tập luyện tại Ninh Bình để đảm bảo chuyên môn hướng tới dự giải đấu. HLV trưởng Nguyễn Văn Hạnh cũng có đủ lực lượng tập luyện trước khi thi đấu chính thức.

Theo quy định, mỗi đội được đăng ký chính thức 14 cầu thủ dự giải. Ngay trước khi giải khai cuộc, Ban tổ chức sẽ họp kỹ thuật để ghi nhận danh sách từ các đội.

Theo chương trình tranh tài, 6 đội bóng được bốc thăm vào 2 bảng (mỗi bảng có 3 đội). Năm 2023, giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN từng được tổ chức tại TPHCM. Giải đấu đã ghi nhận 7 đoàn góp mặt gồm Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam (chủ nhà). Tại giải này, đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam đã giành ngôi vô địch.

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sẽ lắp hệ thống Video Challenge Eyes để phục vụ trọng tài trong quá trình điều hành giải. Đồng thời, giải đấu mở cửa tự do phục vụ khán giả vào cổ vũ cầu thủ các đội tranh tài.

MINH CHIẾN