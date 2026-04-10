Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) tiếp tục là nơi tổ chức giải bóng chuyền quốc tế Quân đội ASEAN 2026

Vào tháng 8 tới đây, người hâm mộ sẽ có cơ hội được theo dõi giải bóng chuyền quốc tế Quân đội các nước ASEAN 2026 ngay tại Đông Anh (Hà Nội).

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban tổ chức giải bóng chuyền quốc tế Quân đội các nước ASEAN 2026 đã lựa chọn nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) làm điểm đăng cai giải đấu. Năm nay, giải dự kiến diễn ra trong tháng 8.

Hiện tại, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) đang tổ chức vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 từ ngày 6-4 tới 19-4. Năm ngoái, nơi đây từng là địa điểm tổ chức AVC Nations Cup 2025 dành cho các đội bóng nữ tại châu Á tranh tài. Vào thời điểm giải đấu trên diễn ra, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Á – ông Ramon Suzara đã dự khán, đồng thời đánh giá cao về cơ sở vật chất và công tác tổ chức giải đấu quốc tế với cấp độ châu Á của chủ nhà Việt Nam.

Đại diện nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) cũng đã trao đổi với SGGP để xác nhận kế hoạch sẽ là địa điểm đăng cai giải bóng chuyền quốc tế Quân đội các nước ASEAN 2026.

Giải đấu vẫn tiếp tục dành cho các đội bóng chuyền nam. Năm 2023, giải bóng chuyền quốc tế Quân đội các nước ASEAN đã tổ chức ở Việt Nam. Khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam đã lên ngôi vô địch sau khi vượt qua đội Quân đội Thái Lan ở trận chung kết. Khi đó, giải đấu thu hút 7 đội bóng nam tham dự.

Dự kiến sau giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội Việt Nam sẽ được xây dựng kế hoạch chuẩn bị chuyên môn và lực lượng hướng tới giải đấu trên vào tháng 8.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có kế hoạch tham dự 2 chặng của giải SEA V.League 2026 với thời gian lần lượt là từ 15 tới 19-7 (chặng 1, tại Philippines) và từ 22 tới 26-7 (chặng 2, tại Indonesia). Vì vậy, chương trình thi đấu giải bóng chuyền quốc tế Quân đội các nước ASEAN 2026 sẽ không vướng vào lịch tranh tài giải SEA V.League 2026.

