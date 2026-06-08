Lịch thi đấu AVC Cup 2026 ngày 8-6

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trước đối thủ Indonesia trong ngày 8-6. Ảnh: AVC

Hôm nay 8-6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ 3 của mình tại AVC Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là đội nữ Indonesia.

Trong 3 năm trở lại đây, qua các lần thi đấu giải AVC Cup, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia đã nhiều lần đọ sức cùng nhau. Do vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đều hiểu rõ lối chơi của đối thủ. Dù vậy, tại trận đấu lần này ở AVC Cup 2026, 2 bên vẫn thận trọng để tìm cơ hội giành điểm cho mình.

Giới chuyên môn vẫn dự báo, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục có sự điều chỉnh đội hình để đưa ra những gương mặt tối ưu nhất trong trận đấu này. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ (theo giờ Việt Nam). Qua 2 trận đấu đã diễn ra trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều giành chiến thắng. Tại trận đấu ngày hôm nay, người hâm mộ vẫn chờ đợi kết quả khả quan từ thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Nếu giành được chiến thắng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới tấm vé vào bán kết của AVC Cup 2026.

Cùng trong ngày, đội chủ nhà Philippines sẽ tiếp đối thủ Kyrgyzstan. Đây cũng là trận đấu được giới chuyên môn tập trung theo dõi.

Lịch thi đấu AVC Cup 2026 hôm nay:

8 giờ 00: Lebanon – Hongkong (Trung Quốc)

11 giờ 00: Kazakhstan – Iran

14 giờ 00: Philippines – Kyrgyzstan

17 giờ 00: Việt Nam – Indonesia

20 giờ 00: Đài Bắc Trung Hoa - Australia

MINH CHIẾN