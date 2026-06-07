AVC Cup 2026: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nối tiếp mạch chiến thắng

Tại lượt trận thi đấu thứ 2 của mình tại Philippines, các tay đập đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục đảm bảo được chiến thắng đúng yêu cầu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có thêm chiến thắng trước đội Hongkong (Trung Quốc). Ảnh: BCVN

Sáng ngày 7-6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ra sân thi đấu lượt trận thứ 2 tại AVC Cup 2026 để gặp đối thủ Hongkong (Trung Quốc).

Trước trận đấu, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã xem xét kỹ lưỡng lối chơi của Hongkong (Trung Quốc) tại trận đấu gặp Kazakhstan trước đó. Tuy nhiên, Ban huấn luyện vẫn thận trọng việc bố trí đội hình. Để nhập cuộc trước Hongkong (Trung Quốc), HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục tin tưởng Vi Thị Yến Nhi là cầu thủ chuyền hai điều chỉnh lối chơi cùng đồng đội. Trên sân, các mũi chủ công của chúng ta lần lượt là Vi Thị Như Quỳnh, Đinh Thị Thúy trong khi Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy đảm bảo nhiệm vụ với vai trò phụ công giữa sân. Trong đội hình xuất phát, Đoàn Thị Xuân đã góp mặt ở vị trí đối chuyền.

Đội hình này đã tổ chức lối chơi tốt từ phối hợp đập bóng trên lưới từ các mũi đánh ở 2 biên cho tới phòng thủ hàng sau để hóa giải các pha tấn công của cầu thủ Hongkong (Trung Quốc). Trong ván thứ nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ dàng 25/9.

Tại ván thứ 2, đội Hongkong (Trung Quốc) điều chỉnh chiến thuật hiệu quả hơn. Chính vì vậy, cầu thủ 2 bên đã thi đấu nhiều tình huống giằng co đưa trận đấu trở lại sự hấp dẫn chuyên môn. Tuy nhiên, các tay đập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ phong độ nhỉnh hơn và kết thúc bằng chiến thắng 25/18.

Tại ván thứ 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra một số điều chỉnh khi chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy vào sân và Võ Thị Kim Thoa làm chuyền hai cho các đồng đội. Ở ván này, các tay đập của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt áp đảo hoàn toàn đối phương để thắng 25/11.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 3-0 và tiếp tục đảm bảo vị trí số 1 tạm thời ở Bảng B qua 2 lượt trận đã đấu.

MINH CHIẾN