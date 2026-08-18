6 đội bóng chuyền đã có mặt dự tranh giải Quân đội các nước ASEAN 2026

6 đội bóng của giải đấu lần này đã chính thức có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị bước vào thi đấu giải Quân đội các nước ASEAN 2026.

Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM đã có mặt tại Hà Nội chuẩn bị cho giải đấu. Ảnh: CA TPHCM

Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026 sẽ thi đấu chính thức tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 21-8 đến 26-8.

Từ ngày 18-8, các đội bóng dự giải đã có mặt tại Hà Nội và được Ban tổ chức bố trí lưu trú tại địa điểm khách sạn đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế để tham gia giải.

Ở lần thi đấu này, giải thu hút các đội gồm đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội (chủ giải), đội Công an TPHCM, Myanmar, Lào, Campuchia, Singapore.

Theo quy định, mỗi đội được đăng ký tối đa 14 cầu thủ. Các đội đã có danh sách sơ bộ tham gia giải đấu và sẽ đăng ký chính thức với Ban tổ chức trong phiên họp kỹ thuật vào ngày 20-8.

Như vậy, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) tiếp tục là nơi tổ chức giải bóng chuyền quốc tế để phục vụ người hâm mộ. Trong tháng 7 vừa qua, tại đây đã tổ chức chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 dành cho nữ. Bây giờ, nơi đây tiếp tục tổ chức chương trình thi đấu quốc tế dành cho nam.

Đại diện Ban tổ chức địa phương nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) cho biết công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được đảm bảo đúng yêu cầu chuyên môn. Trong các ngày sắp tới, Ban tổ chức dự kiến lắp đặt hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) để phục vụ trọng tài khi điều hành giải.

Khi có mặt tại Việt Nam, các khách mời quốc tế được bố trí tập luyện làm quen với nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Năm nay, giải đấu mở cửa tự do phục vụ người hâm mộ.

MINH CHIẾN