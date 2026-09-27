Bóng chuyền

Đội Ngân hàng Công Thương chỉ tăng cường 1 ngoại binh

SGGPO

Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương đã hoàn tất thỏa thuận để có sự phục vụ của chủ công Kashauna Williams tới từ Mỹ thi đấu vòng 2 giải quốc gia.

Đội Ngân hàng Công Thương tập trung cho mục tiêu trụ hạng tại mùa giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội Ngân hàng Công Thương tập trung cho mục tiêu trụ hạng tại mùa giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi tập trung cho nhiệm vụ trụ hạng cũng như nỗ lực đạt các kết quả tốt nhất tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Đội bóng chỉ bổ sung 1 ngoại binh và đã xem xét kỹ chuyên môn tay đập Kashauna Williams”, HLV trưởng Lê Văn Dũng của đội cho biết.

Kashauna Williams được giới chuyên môn đánh giá thi đấu mạnh mẽ ở vị trí chủ công với chiều cao 1m86, tầm bật đà tấn công gần 3m40. Trong sự nghiệp, Kashauna Williams trải qua các giải chuyên nghiệp tại Mỹ, Indonesia, Hy Lạp, Italy và Nhật Bản. Cô từng thi đấu cho đội PFU Blue Cats (Nhật Bản).

Với kinh nghiệm của ngoại binh này, Ban huấn luyện đội Ngân hàng Công Thương tin tưởng khả năng dứt điểm tấn công được cải thiện tại vòng 2 sẽ thi đấu từ ngày 14-10 tới 25-10 ở Vĩnh Long.

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Tay đập Kashauna Williams được đội Ngân hàng Công Thương tăng cường. Ảnh: DIGNITTANY VOLLEYBALL

Ở vòng 1, đội có lực lượng nội binh gồm Hà Kiều Vy, Trần Thị Phương, Trần Thị Huệ, Hoàng Thị Phương Anh, Bùi Hải Yến, Bùi Thị Hồng Thắm, Nguyễn Vân Hà, Nguyễn Thị Ninh Anh, Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Thị Ngọc Trâm, Đinh Thị Trà Giang, H Mia Ê Ban, Nguyễn Minh Thu. Dự kiến, đội hình sẽ không thay đổi tại vòng 2.

Đội nữ Ngân hàng Công Thương bắt đầu tập huấn tại khu vực phía Nam từ ngày 26-9 và tân binh Kashauna Williams dự kiến hội quân vào đầu tháng 10. Ban huấn luyện kỳ vọng các VĐV sớm thích nghi với khí hậu, điều kiện thời tiết, đảm bảo thể lực trong thời gian giải diễn ra tại Vĩnh Long.

Tại vòng 1, đội Ngân hàng Công Thương có 2 thắng, 5 thua tạm đứng hạng 6. Đội còn 7 trận tại vòng 2 để xác định thứ hạng cho mình.

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MINH CHIẾN

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