Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục ở lại Nhật Bản sau ASIAD

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy không về Việt Nam mà tiếp tục ở lại Nhật Bản chuẩn bị chuyên môn để thi đấu cùng đội Gunma Green Wings.

Thanh Thúy (3) kết thúc thi đấu tại ASIAD 20 vẫn tiếp tục ở lại Nhật Bản. Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc chương trình thi đấu ASIAD 20 và về nước ngày 23-9. Tuy nhiên, chủ công Trần Thị Thanh Thúy không cùng đồng đội về nước mà tiếp tục ở lại Nhật Bản. Cô đã hội quân cùng đội Gunma Green Wings để chuẩn bị tham dự Giải vô địch quốc gia Nhật Bản 2026-2027 sẽ khởi tranh vào tháng 10.

Trần Thị Thanh Thúy đã đạt được thỏa thuận tiếp tục thi đấu cho đội Gunma Green Wings trong mùa bóng mới. Tại mùa 2025-2026, cô đã chơi cho đội ở Nhật Bản và vào tháng 4-2026 kịp về nước để thi đấu vòng 1 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 cùng đội nữ VTV Bình Điền Long An. Thanh Thúy được đội bóng chủ quản tạo điều kiện khoác áo Gunma Green Wings từ tháng 10 nên sẽ không dự vòng 2 tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10.

Đội VTV Bình Điền Long An từng giành ngôi vô địch quốc gia năm 2025 nhưng không có Trần Thị Thanh Thúy trong đội hình do chơi bóng tại Nhật Bản. Thanh Thúy cũng là đội trưởng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa dự ASIAD 20, dù không là mũi nhọn ghi điểm nhiều nhất.

Trần Thị Thanh Thúy có kế hoạch trở về Việt Nam dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cùng Đoàn thể thao Tây Ninh. Môn bóng chuyền Đại hội năm nay sẽ khai mạc ngày 25-11 ở TPHCM.

MINH CHIẾN