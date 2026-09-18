Bóng chuyền trẻ Thể Công Tân Cảng vô địch giải U23 quốc gia 5 kỳ liên tiếp

Cầu thủ trẻ U23 Thể Công Tân Cảng đã có ngôi vô địch tại Quảng Ngãi năm nay. Ảnh: MINH MINH

Khép lại trận chung kết tối ngày 17-9 tại Quảng Ngãi và cùng các học trò giành chiến thắng 3-1 trước đội U23 Ninh Bình, HLV trưởng Phạm Văn Thành (U23 Thể Công Tân Cảng) xúc động trao đổi: “Chúng tôi đã tập trung vào trận với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi vinh dự khi cầu thủ trẻ của mình đã giữ vững thành tích vô địch giải U23 trong 5 lần liên tiếp”.

Giải bóng chuyền vô địch U23 quốc gia bắt đầu tổ chức từ năm 2020, tạo thêm sân chơi cho cầu thủ trẻ cả nước. Ngoại trừ 1 lần tạm hoãn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (năm 2021), giải đấu có 6 lần tổ chức. Trong 6 lần góp mặt, cầu thủ trẻ U23 Thể Công Tân Cảng đều giành quyền vào thi đấu trận chung kết.

Trong trận chung kết lần đầu tiên tổ chức năm 2020, các tay đập trẻ U23 Thể Công Tân Cảng thua U23 Biên Phòng MB nên chỉ đạt ngôi á quân. Nhưng kể từ đó, đội bóng áo lính chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng hơn với nhiều lứa VĐV có chất lượng để đạt phong độ cao có thành tích liên tiếp vô địch năm 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.

Tính về thành tích chuyên môn các cấp độ cho VĐV trẻ, chưa đội bóng chuyền nào đạt sự thành tích khả quan như vậy.

Bày tỏ sau khi nhận cúp vô địch năm nay, đội trưởng Nguyễn Hữu Trình trao đổi: “Toàn đội đã được Ban huấn luyện chỉ đạo sát sao, đặc biệt là hoàn thiện khả năng phòng thủ bước 1. Tất cả VĐV giữ tính kỷ luật cao khi thi đấu, tuân thủ đấu pháp và chúng tôi rất vui khi đạt được chiến thắng ở trận chung kết”.

Nhiều năm qua, bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vẫn phải tìm lời giải cho bài toán đào tạo, phát triển lực lượng VĐV trẻ hiệu quả. Chỉ khi làm tốt điều này, các đội tuyển quốc gia mới có lực lượng VĐV kế cận. Công tác đào tạo cầu thủ trẻ phụ thuộc vào sự đầu tư, khả năng tìm kiếm VĐV năng khiếu và phương pháp huấn luyện cơ bản từ mọi đơn vị địa phương trên toàn quốc.

Giới chuyên môn được chứng kiến nhiều đơn vị vẫn nỗ lực tuyển chọn, đào tạo cơ bản những lứa VĐV trẻ qua nhiều thế hệ như Hà Nội, Thể Công Tân Cảng, Biên Phòng MB, Binh chủng Thông tin, TPHCM, Hưng Yên, Vĩnh Long, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình…

Tuy vậy, bóng chuyền là môn tập thể và cần thời gian để VĐV đạt được sự trưởng thành từ khi tập luyện là cầu thủ trẻ.

Ban giám đốc Trung tâm TDTT Quân đội đã động viên tập thể đội bóng luôn xác định mục tiêu cụ thể và VĐV trẻ phải giữ tinh thần cao nhất khi thi đấu, đạt kết quả. Kết quả 5 lần vô địch liên tiếp ở cấp độ U23 quốc gia phản ánh thêm chất lượng đào tạo cầu thủ bóng chuyền trẻ của Trung tâm TDTT Quân đội nói riêng và bóng chuyền áo lính nói chung.

MINH CHIẾN