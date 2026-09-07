“Mặc áo giáp” cho vận động viên

Trong thể thao đỉnh cao, doping không phải lúc nào cũng xuất phát từ ý định gian lận. Một loại thuốc điều trị thông thường, một sản phẩm bổ sung tưởng như vô hại hay một thành phần không được kiểm soát kỹ đều có thể đẩy VĐV vào tình huống vi phạm.

Trong thể thao đỉnh cao, doping không phải lúc nào cũng xuất phát từ ý định gian lận. Một loại thuốc điều trị thông thường, một sản phẩm bổ sung tưởng như vô hại hay một thành phần không được kiểm soát kỹ đều có thể đẩy VĐV vào tình huống vi phạm. Khi ấy, hậu quả sẽ vượt xa một án phạt. Danh dự, cơ hội thi đấu và sức khỏe lâu dài của một tuyển thủ đều đứng trước những ảnh hưởng khó lường.

Vì thế, tại ASIAD 20, Thể thao Việt Nam đang chủ động phòng ngừa từ sớm, tránh rơi vào thế bị động. Các VĐV được trang bị kiến thức, tư vấn về thuốc và thực phẩm bổ sung, đồng thời được kiểm tra cả trong và ngoài thời gian thi đấu. Về lâu dài, phòng, chống doping cần được nhìn nhận như một phần thiết yếu của công tác huấn luyện, thay vì người trong cuộc chỉ xem là thủ tục bắt buộc trước mỗi giải đấu. Một VĐV hiểu rõ mình được phép sử dụng gì, cần khai báo ra sao và phải thận trọng thế nào với thuốc, thực phẩm bổ sung sẽ chủ động hơn trong việc bảo vệ chính mình.

Các giải đấu lớn là nơi những nỗ lực đã tích lũy được kiểm chứng bằng thành tích. Giá trị của một tấm huy chương vì thế nằm cả ở cách nó được tạo nên. “Mặc áo giáp” chống doping không nhằm tạo thêm áp lực cho các tuyển thủ. Đó là sự bảo vệ cần thiết để mỗi VĐV bước vào đấu trường châu lục với tâm thế tự tin, biết rằng thành tích của mình được xây dựng bằng tài năng, kỷ luật và những nỗ lực thực sự.

GIA HUY