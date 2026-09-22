Nước mắt chiến thắng và dấu ấn lịch sử của karate Việt Nam tại ASIAD 20

Võ sĩ kata nữ của Đội tuyển karate Việt Nam trở thành những người đầu tiên của Thể thao Việt Nam bảo vệ thành công HCV tại kỳ Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) tiếp theo.

Đội kata nữ của karate Việt Nam đã xúc động sau chiến thắng ở trận chung kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngay sau khi nhận kết quả thắng 5-0 trước đội Iran tại chung kết nội dung kata đồng đội nữ môn karate, HLV Đỗ Thị Thu Hà và 3 tuyển thủ xúc động đã khóc ngay trên sàn thi đấu để chúc mừng chiến thắng bên nhau.

Cô trò Thu Hà đã có quãng thời gian khổ luyện dài và lời hứa thành công tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Tấm HCV của đội kata nữ thuộc Đội tuyển karate Việt Nam tại ASIAD 20 là tấm HCV thứ 6 mà Thể thao Việt Nam giành được tại môn này qua các lần tham dự Đại hội thể thao châu Á.

Đáng chú ý, Đội karate Việt Nam đã giành HCV trong cùng 1 nội dung tại 2 kỳ ASIAD liên tiếp. Trước đây, chưa từng có Đội tuyển thể thao Việt Nam nào làm được điều này.

Tuyển thủ karate nữ Việt Nam nhận HCV. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm của nội dung kata đồng đội nữ là VĐV đầu tiên trong lịch sử Thể thao Việt Nam giành HCV tại 2 kỳ ASIAD ở cùng 1 nội dung . Cô góp mặt trong đội hình thi đấu tại ASIAD 19 và ASIAD 20.

“Trước khi vào chung kết, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cùng đồng đội. Tôi bị sưng gối, nhưng khi vào thi đấu tôi đã rất tập trung. Đi xong bài phân quyền, tôi và đồng đội rất xúc động và tin rằng sẽ chiến thắng.

Tôi và các đồng đội rất vinh dự khi là những người đầu tiên giành HCV tại ASIAD 20 cho Đoàn thể thao Việt Nam. Xin chúc các đồng nghiệp tại các đội tuyển khác sẽ tiếp tục có nhiều thành tích cho đoàn”, võ sĩ Ngọc Trâm bày tỏ sau trận chung kết.

Nữ võ sĩ Ngọc Trâm khẳng định: “ASIAD 20 là đấu trường quan trọng nhất mà chúng tôi chuẩn bị cho năm nay. Đây là chiến thắng không chỉ riêng cho đội karate Việt Nam mà còn dành cho cả người hâm mộ Việt Nam”.

3 võ sĩ kata của Đội tuyển karate Việt Nam được tập huấn 1 tháng tại Nhật Bản trước khi dự ASIAD 20. Trong quá trình này, việc đảm bảo sức khỏe, tránh chấn thương cũng như rèn kỹ thuật tốt nhất được toàn đội thực hiện theo yêu cầu nghiêm ngặt của HLV.

Họ đã thành công khi đứng trên bục cao nhất nhận tấm HCV tại ASIAD 20.

Võ sĩ karate được thưởng "nóng" sau thành tích HCV. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Võ sĩ Ngọc Trâm bày tỏ thêm: “Vào chung kết ASIAD 20 không khỏi khiến tôi lo lắng, khi thứ 2 được góp mặt. Tuy vậy, tôi tâm niệm là phải thi đấu tập trung. Cả 3 chúng tôi đã làm tốt nhất những gì đã chuẩn bị”.

Võ sĩ karate Việt Nam đã giành 2 HCV tại ASIAD 14-2002, 1 HCV tại ASIAD 15-2006, 1 HCV tại ASIAD 16-2010, 1 HCV tại ASIAD 19 năm 2023 và 1 HCV tại ASIAD 20-2026.

MINH CHIẾN