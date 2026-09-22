ASIAD 20: Đội tuyển karate giành HCV đầu tiên ở ASIAD cho Thể thao Việt Nam

Đoàn thể thao Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) với nỗ lực của các võ sĩ Đội tuyển karate Việt Nam.

Đội kata nữ của tuyển karate Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng, giành HCV ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chiều tranh tài ngày 22-9 theo giờ địa phương tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), 3 võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã thi đấu chung kết nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nữ trước đối thủ Iran.

Hơn 3 tháng trước đây, họ từng để thua đội nữ Iran khi thi đấu tứ kết Giải karate vô địch châu Á 2026. Gặp lại đối thủ tại chung kết ASIAD 20, HLV Đỗ Thị Thu Hà và 3 học trò đã tập trung chuẩn bị kỹ tinh thần cùng bài thế chuyên môn sẵn sàng tranh tài.

3 võ sĩ karate Việt Nam đã chọn bài quyền Tomari Bassai thể hiện tại trận chung kết. Các động tác kỹ thuật đưa ra dứt khoát trong sự kết hợp nhịp nhàng của 3 tuyển thủ. Bước vào phân quyền bài biểu diễn, lần lượt Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên mang đến không khí náo nhiệt và phấn khích trong nhà thi đấu khi đã trình diễn từng động tác quyết liệt, có sức mạnh mang lại thần thái cao.

Trong khi đó, đội Iran gồm các tuyển thủ Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat, Amini Soumeh Kabodin đã thực hiện bài quyền Papuren.

Kết thúc trận chung kết, 5 giám khảo chuyên môn chấm điểm thắng cho Đội tuyển karate Việt Nam qua đó chúng ta giành chiến thắng 5-0.

Các võ sĩ đã thi đấu tốt tại bán kết trước khi vào chung kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Thắng lợi đã giúp đội kata nữ của tuyển karate Việt Nam giành HCV tại ASIAD 20 đồng thời bảo vệ thành công ngôi vô địch từng đạt được trong nội dung này tại ASIAD 19.

Đây cũng là HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

“Chúng tôi xin chúc mừng đội tuyển karate Việt Nam. Các HLV, VĐV của kata nữ đã chuẩn bị chuyên môn với sự đầu tư kỹ lưỡng từ đầu năm 2026 cho tới nay. Thành tích thi đấu đã phản ánh sự chuẩn bị của toàn đội”, lãnh đội karate Việt Nam Vũ Sơn Hà trao đổi nhanh từ Nhật Bản.

Việc trở thành các tuyển thủ đầu tiên giành HCV tại ASIAD 20, 3 võ sĩ kata nữ của Đội tuyển karate Việt Nam được thưởng “nóng” 200 triệu đồng từ Đoàn thể thao Việt Nam. Họ cũng nhận thưởng “nóng” 100 triệu đồng từ bộ môn karate(Cục TDTT Việt Nam). Võ sĩ Ngọc Trâm đã được Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam thưởng "nóng" 50 triệu đồng.

Tại ASIAD 19, Đội tuyển karate Việt Nam từng giành HCV nội dung kata đồng đội nữ với 3 võ sĩ Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương

MINH CHIẾN