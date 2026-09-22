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ASIAD 20: Võ sĩ karate nữ Việt Nam vào chung kết kata đồng đội, hướng tới HCV đầu tiên

SGGPO

Các tuyển thủ karate nữ Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung kata (biểu diễn) đồng đội.

Võ sĩ karate nữ Việt Nam đã vào chung kết nội dung kata (biểu diễn) đồng đội. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Võ sĩ karate nữ Việt Nam đã vào chung kết nội dung kata (biểu diễn) đồng đội. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Sáng ngày 22-9 theo giờ địa phương tại Nhật Bản, môn karate tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tiếp tục tranh tài nội dung kata đồng đội nữ và các hạng cân đối kháng.

Đội tuyển karate Việt Nam chỉ tham dự nội dung kata đồng đội nữ. Gặp đối thủ Nepal tại trận tứ kết đầu tiên, 3 tuyển thủ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên thể hiện vượt trội kỹ thuật trong bài quyền Papuren và giành chiến thắng 5-0.

Tiếp đó, đội kata nữ của tuyển karate Việt Nam thi đấu bán kết trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoa. Ban huấn luyện đã chọn bài quyền Tomari Bassai để Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên thi đấu. Sau các kỹ thuật phối hợp đồng đội chính xác đạt thần thái mạnh mẽ, võ sĩ của Việt Nam thắng 5-0 trước đội Đài Bắc Trung Hoa.

Tại nhánh còn lại, võ sĩ kata của tuyển Iran đã giành quyền vào chung kết khi vượt qua đội Philippines 5-0 tại bán kết.

Như vậy, chung kết nội dung kata đồng đội nữ môn karate tại ASIAD 20 là cuộc so tài giữa đội Việt Nam với Iran.

Tại Giải vô địch châu Á 2026, các võ sĩ karate nữ của Iran đã giành HCĐ trong khi đội kata nữ của Việt Nam không đạt huy chương.

Tại ASIAD 19, Đội tuyển karate Việt Nam từng giành HCV nội dung kata đồng đội nữ. Vì vậy, mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam và Đội tuyển karate Việt Nam tại ASIAD 20 là bảo vệ thành công tấm HCV nội dung này.

Chung kết nội dung kata đồng đội nữ môn karate tại ASIAD 20 dự kiến thi đấu lúc 13 giờ 50 (theo giờ Việt Nam).

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MINH CHIẾN

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