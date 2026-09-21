Khám phá 'bộ não thông tin' tại ASIAD 2026

Tại ASIAD 2026, Main Press Center (MPC) ở Nagoya trở thành “bộ não thông tin”, nơi hàng ngàn phóng viên theo dõi, xử lý và truyền tải nhanh nhất những diễn biến từ khắp các địa điểm thi đấu.

Khám phá bên trong trung tâm báo chí tại ASIAD 2026

Sau lễ khai mạc ASIAD 2026, một trong những điểm đến đầu tiên của cánh phóng viên tại Aichi-Nagoya chính là Trung tâm báo chí (MPC, viết tắt của Main Press Center).

Tại Đại hội lần này, nơi được ví như “bộ não thông tin” của ASIAD được đặt tại Portmesse Nagoya, khu tổ hợp triển lãm nằm ở khu vực cảng, ngay gần ga Kinjo-futo, thay vì ở trung tâm thành phố Nagoya.

Không gian rộng giúp ban tổ chức có thể bố trí một trung tâm truyền thông quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu tác nghiệp của hàng ngàn phóng viên, nhiếp ảnh gia và các đơn vị truyền hình.

Bước vào bên trong, không khí làm việc luôn tất bật. Những dãy bàn nối dài, các khu vực studio, phòng làm việc của những hãng thông tấn lớn cùng hàng loạt phóng viên đến từ nhiều quốc gia tạo nên một “đại bản doanh” thông tin của ASIAD 2026.

Đáng chú ý, khoảng 20 màn hình lớn liên tục phát trực tiếp các môn thi đấu. Khi không thể có mặt ở tất cả địa điểm, phóng viên vẫn có thể theo dõi diễn biến, cập nhật kết quả và lựa chọn những sự kiện đáng chú ý để đưa tin.

Bên cạnh khu vực tác nghiệp là không gian ăn uống, nghỉ ngơi và các gian hàng lưu niệm ASIAD, với linh vật Honohon xuất hiện trên nhiều sản phẩm. Ngay khi làm thủ tục, mỗi phóng viên còn được nhận một ba lô cùng thẻ giao thông công cộng được nạp sẵn 9.000 yen.

Một trung tâm rộng lớn, hiện đại và tất bật, nơi thông tin từ khắp các sân đấu được tiếp nhận, xử lý và nhanh chóng lan tỏa đến hàng triệu khán giả trên khắp châu Á.

HỮU THÀNH