ASIAD 20: Kình ngư Mỹ Tiên, Thúy Hiền vượt vòng loại vào chung kết môn bơi

Tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền đã giành suất vào chung kết đầu tiên môn bơi cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Kết quả thi đấu vòng loại của VĐV Võ Thị Mỹ Tiên. Ảnh: MINH MINH

Đường đua xanh môn bơi ASIAD 20 đã chính thức tranh tài vòng loại các nội dung từ sáng ngày 20-9 ở Tokyo (Nhật Bản).

Đội tuyển bơi Việt Nam lần lượt có Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền xuống nước thi đấu.

Võ Thị Mỹ Tiên dự lượt bơi vòng loại thứ nhất nội dung 200m bướm nữ với thời gian 2’13”33 để có hạng 4. Về nhất lượt vòng loại trên là tuyển thủ Chang Mohan (Trung Quốc), kết quả 2’10”67.

Nội dung 200m bướm nữ đã thi đấu 2 lượt bơi vòng loại với 14 kình ngư góp mặt. Võ Thị Mỹ Tiên đã đứng hạng 8 trong kết quả tổng tại vòng loại và giành suất dự chung kết cự ly diễn ra tối cùng ngày.

Trong khi đó, nội dung 50m ếch nữ tổ chức thi đấu 3 lượt vòng loại. Nguyễn Thúy Hiền tham dự lượt đấu thứ 3, cạnh tranh trước các đối thủ của Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia, Pakistan, Bangladesh. Thúy Hiền đã về đích vị trí thứ 4 với thời gian 32”28.

Về tổng kết quả vòng loại, Nguyễn Thúy Hiền đạt vị trí thứ 10 để kịp giành 1 suất tham dự chung kết nội dung vào tối nay.

Tại cuộc tranh tài 200m hỗn hợp cá nhân nam, Đội tuyển bơi Việt Nam chưa thành công từ các kết quả của Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn.

Theo đó, Trần Hưng Nguyên về đích hạng 4 (2’02”01) còn Quang Thuấn về đích thứ 5 (2’02”78). Ở lượt vòng loại này, tuyển thủ Matsushita Tomoyuki (Nhật Bản) về đích đầu tiên với thành tích 1’58”56.

Theo quy định môn bơi ASIAD 20, các nội dung có cự ly từ 400m trở xuống sẽ chọn 10 VĐV xuất sắc nhất tại vòng loại vào thi đấu chung kết. Các nội dung có cự ly từ 800m trở lên chỉ chọn 8 VĐV xuất sắc nhất vòng loại dự chung kết.

MINH CHIẾN