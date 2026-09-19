Boxing Việt Nam và hành trình tìm lại ánh hào quang ASIAD

Đội tuyển quyền Anh (boxing) Việt Nam chính thức có mặt tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) hướng tới mục tiêu giành huy chương cao nhất.

Tuyển thủ Hà Thị Linh (xanh) là niềm hy vọng huy chương của Đội tuyển boxing Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các thành viên Đội tuyển boxing Việt Nam chính thức có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) sáng ngày 19-9, bắt đầu hành trình chinh phục thành tích tại ASIAD 20. “Hiện tại, toàn đội giữ trạng thái ổn định sau hành trình di chuyển. Các tuyển thủ đều quyết tâm sẽ giành thành tích tốt nhất ở Đại hội lần này”, HLV Nguyễn Như Cường chia sẻ.

Mục tiêu của Đội tuyển boxing Việt Nam tại ASIAD 20 là phấn đấu giành huy chương. Sang Nhật Bản lần này, Ban huấn luyện đăng ký lực lượng VĐV rất khiêm tốn gồm Nguyễn Thị Tâm, Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh, Hoàng Ngọc Mai, Lưu Diễm Quỳnh, Nguyễn Đức Ngọc.

Đáng chú ý, tuyển thủ Hà Thị Linh là gương mặt được kỳ vọng giành thành tích huy chương ở ASIAD 20. Năm ngoái, nữ tuyển thủ số 1 của boxing Việt Nam thi đấu hiệu quả, giành HCV tại SEA Games 33-2025. Đó được xem là động lực tinh thần giúp Hà Thị Linh chuẩn bị chuyên môn từ đầu năm 2026, sẵn sàng hướng tới ASIAD 20.

Hà Thị Linh bày tỏ trước khi sang Nhật Bản: “ASIAD là giải đấu có tất cả VĐV hàng đầu châu lục tham dự. Tôi được các HLV chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng nhưng mình rất cẩn trọng khi thi đấu chính thức. Tôi tập trung cho từng trận đấu của mình và chưa thể nói sớm điều gì”.

Chuẩn bị cho ASIAD 20, Hà Thị Linh và nhóm võ sĩ chủ lực đã tập huấn tại Thái Lan. Chương trình chuẩn bị chuyên môn được đánh giá mang đến sự điều chỉnh kỹ thuật và thể lực tốt cho các tuyển thủ.

Tại ASIAD 19, Hà Thị Linh thi đấu chưa thành công. Cô rất quyết tâm có một thành tích khả quan tại ASIAD 20.

“Chúng tôi sẽ tập trung xem các kết quả bốc thăm, từ đó sẽ đánh giá cơ hội của từng tuyển thủ Việt Nam để chuẩn bị tốt nhất khi tranh tài”, đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển boxing Việt Nam cho biết.

Ngoài Hà Thị Linh, Đội tuyển boxing Việt Nam còn chờ đợi khả năng tranh huy chương ASIAD từ phong độ của gương tuyển thủ Nguyễn Thị Tâm hay Võ Thị Kim Ánh, Lưu Diễm Quỳnh.

ASIAD 20 là lần thứ 3 liên tiếp Nguyễn Thị Tâm tham dự và từng giành HCĐ tại ASIAD 18-2018. Tuy vậy, Nguyễn Thị Tâm không đạt phong độ cao tại ASIAD 19 diễn ra năm 2023 do chấn thương nên rất quyết tâm gặt hái thành tích.

Tuyển thủ Lưu Diễm Quỳnh từng giành HCĐ tại ASIAD 19. Ảnh: OCA

Trong khi đó, Lưu Diễm Quỳnh từng giành HCĐ tại ASIAD 19 và lần này có nhiệm vụ bảo vệ thành tích tại Aichi-Nagoya.

Môn boxing ASIAD 20 diễn ra từ ngày 21-9 tới 2-10.

MINH CHIẾN