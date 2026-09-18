Wushu Việt Nam xác định đối thủ tại ASIAD 20

Ban huấn luyện Đội tuyển wushu Việt Nam đã xác định đối thủ quan trọng sẽ thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Võ sĩ wushu Việt Nam đang tự tin bước vào thi đấu ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Hôm nay 18-9, môn wushu ASIAD 20 đã họp chuyên môn tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Ngoài các nội dung taolu (biểu diễn), Đội tuyển wushu Việt Nam tập trung chú ý vào kết quả bốc thăm sanda (đối kháng).

Hạng cân 52kg nữ ghi nhận 15 võ sĩ đăng ký thi đấu. Theo bốc thăm, tuyển thủ Ngô Thị Phương Nga sẽ gặp Davaajargal Purevjav (Mông Cổ) ở trận đầu tiên. Phương Nga được bốc thăm vào nhánh dưới của hạng cân, nên đã tránh được đối thủ lớn Di Wu (Trung Quốc). Nhánh của Phương Nga còn có các võ sĩ của Mông Cổ, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Hongkong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Turkmenistan.

Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy dự hạng cân 60kg nữ, sẽ gặp võ sĩ Allina Shossova (Kazakhstan) trận đầu tiên. Nhánh đấu của Thu Thủy có võ sĩ người Trung Quốc là Xiaoyu Zhang.

Ở hạng cân 56kg nam, võ sĩ Đinh Văn Tâm sẽ thi đấu với Carlos Jr Baylon (Philippines) trận thứ nhất. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, nhánh đấu của Văn Tâm là thuận lợi và nếu đạt phong độ tốt, võ sĩ của Việt Nam đủ khả năng lọt vào bán kết.

Tại hạng đấu 60kg nam, võ sĩ Hứa Văn Đoàn sẽ thi đấu trước Karim Iminzhanov (Kazakhtan). Nhánh này có võ sĩ đáng gờm của Trung Quốc là Sishuo Tang.

Với hạng 65kg nam, võ sĩ Nguyễn Khắc Kiên sẽ thi đấu với đối thủ Oudomoeth (Lào) khai cuộc trong khi Trương Văn Chương (70kg nam) sẽ gặp Iat Wai Un (Macau, Trung Quốc).

Môn wushu sẽ diễn ra từ ngày 20 tới 24-9. Các nội dung taolu thi đấu từ ngày 20 tới 23-9. Các hạng cân đối kháng sẽ tranh tài từ ngày 20 tới 24-9. Ngày cuối 24-9 sẽ thi đấu các trận chung kết đối kháng nam, nữ.

Danh sách VĐV tuyển wushu Việt Nam dự ASIAD 20: Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Hiền, Đặng Trần Phương Nhi, Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Lâm, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Thị Phương Nga, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Khắc Kiên, Trương Văn Chưởng

MINH CHIẾN