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Dương Thúy Vi và tuyển wushu nỗ lực giành huy chương ASIAD 20

SGGPO

Võ sĩ trọng điểm của đội tuyển wushu Việt Nam Dương Thúy Vi kết thúc đợt tập huấn tại Trung Quốc về nước tiếp tục chuẩn bị chuyên môn trước khi sang Nhật Bản thi đấu.

Tuyển thủ Dương Thúy Vi tiếp tục chuẩn bị chuyên môn ở điểm tập huấn trong nước trước khi sang Nhật Bản thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuyển thủ Dương Thúy Vi tiếp tục chuẩn bị chuyên môn ở điểm tập huấn trong nước trước khi sang Nhật Bản thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển wushu Việt Nam vừa khép lại đợt tập huấn tại Trung Quốc. Ban huấn luyện đã đăng ký lực lượng sẽ dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) gồm Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Hiền, Đặng Trần Phương Nhi, Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Lâm, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Thị Phương Nga, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Khắc Kiên, Trương Văn Trưởng…

Trong thành phần thi đấu ASIAD 20, tuyển thủ Dương Thúy Vi là VĐV nhiều kinh nghiệm nhất của wushu Việt Nam. Cô đã giành HCV tại Cúp taolu (biểu diễn) thế giới 2026 tổ chức tháng 7 năm nay. Đây là một trong những kết quả quan trọng đánh giá phong độ của Dương Thúy Vi tại quá trình chuẩn bị cho ASIAD 20.

Môn wushu ASIAD 20 tổ chức thi đấu 15 bộ huy chương gồm 8 nội dung dành cho taolu (biểu diễn) và 7 dành cho sanda (đối kháng).

Đối với taolu, các võ sĩ đăng ký được cơ hội tranh tài 4 nội dung đối với nam và 4 nội dung của nữ. Thi đấu đối kháng có 5 hạng cân nam (56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg) và 2 hạng cân nữ (52 kg, 60 kg).

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Tuyển thủ trẻ Đặng Trần Phương Nhi của wushu Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển wushu Việt Nam hướng đến mục tiêu giành huy chương tại ASIAD 20. Đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển wushu Việt Nam cho biết chương trình tập huấn tại Trung Quốc đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực.

Trong lịch sử các lần tham dự ASIAD của wushu Việt Nam, võ sĩ Dương Thúy Vi là người giữ thành tích tốt nhất. Tuyển thủ từng giành HCV tại ASIAD 17 - 2014 diễn ra tại Hàn Quốc. Tại ASIAD 18 - 2018, cô giành HCĐ. Trong lần thi đấu ASIAD 19 tổ chức năm 2023, cô tiếp tục có HCĐ.

Môn wushu ASIAD 20 bắt đầu khai cuộc từ ngày 20-9.

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MINH CHIẾN

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