Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 29-9

Đoàn thể thao Việt Nam tin tưởng sẽ giành những tấm HCV trong ngày thi đấu với nhiều nội dung chủ lực đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cầu mây đôi nữ của Việt Nam kỳ vọng giành được tấm HCV tại trận chung kết ngày 29-9. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Các tuyển thủ Thể thao Việt Nam bước dần tới những ngày cuối tranh tài tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Trong đó, người hâm mộ và giới chuyên môn sẽ hướng về môn cầu mây, điền kinh do được dự báo có thể giành HCV ngày 29-9.

Điền kinh: Môn điền kinh sẽ tranh tài ngày cuối 29-9 với 3 nội dung quyết định cơ hội giành HCV cho Thể thao Việt Nam. Trong đó, Dương Thị Thảo sẽ dự chung kết nhảy cao lúc 19 giờ 05 phút (theo giờ địa phương tại Nhật Bản).

Đội tiếp sức 4x400m nữ gồm Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai dự chung kết tranh huy chương lúc 21 giờ 05 phút. Tiếp sau đó, đội tiếp sức 4x400m nam (Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng) thi đấu chung kết lúc 21 giờ 17 phút.

Cầu mây: Đội cầu mây nữ Việt Nam dự chung kết đôi nữ lúc 9 giờ 00 trước đối thủ Philippines. Đây là niềm hy vọng giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Bắn súng: Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh lúc 9 giờ 40 phút để tìm cơ hội tranh huy chương ASIAD 20.

Kurash: Võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh tham dự hạng cân trên 87kg nữ vào lúc 9 giờ 30 phút sáng.

Bóng chuyền nam: Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp Hongkong (Trung Quốc) vào lúc 10 giờ sáng.

Bắn cung: Cung thủ Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy dự nội dung cung 1 dây cá nhân nam lúc 8 giờ 15 phút. Cung thủ Hoàng Phương Thảo, Lộc Thị Đào dự nội dung cung 1 dây cá nhân nữ lúc 13 giờ 15 phút.

Thể thao điện tử: Đội thể thao điện tử Việt Nam thi đấu nội dung Pubg Mobile lúc 9 giờ 00, sau đó tiếp tục với Identity V và Liên minh huyền thoại.

MINH CHIẾN