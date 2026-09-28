Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh: “Thể thao Việt Nam còn khoảng cách xa mục tiêu vàng ASIAD”

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh (ngoài cùng bên trái) động viên VĐV điền kinh Việt Nam giành HCĐ đầu tiên tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngày 28-9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã có nhiều chia sẻ cùng truyền thông trước các kết quả thành tích chuyên môn vào thời điểm hiện tại.

Vị trưởng đoàn cho biết, tất cả HLV, VĐV các đội tuyển thể thao quốc gia của Việt Nam đã bước vào ASIAD 20 với tinh thần quyết tâm cao độ. Ông Nguyễn Hồng Minh bày tỏ: “Tấm HCV nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nữ môn karate HCB môn wushu, và nhiều HCĐ ở các môn thế mạnh khác thể hiện ý chí kiên cường, nỗ lực vượt bậc vì màu cờ sắc áo của VĐV thể thao Việt Nam.

Có những nội dung chúng ta tiệm cận huy chương nhưng chưa thành công và sít soát kết quả tính bằng phần nghìn điểm số.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh theo dõi các VĐV thi đấu tại ASIAD 20. Ảnh: TAM NINH

Về những khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm thì những thu hoạch hiện tại của Đoàn thể thao Việt Nam còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu đặt ra ban đầu là phấn đầu giành 4 HCV trở lên. Chúng ta đang có phần hụt hơi, rơi vào thế bám đuổi áp lực so với các quốc gia tại Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Phải thừa nhận sự cạnh tranh tại đấu trường châu lục ngày càng khốc liệt. Nhiều môn trọng điểm như điền kinh, bơi lội, rowing, cử tạ... của Thể thao Việt Nam gặp rất nhiều thử thách trước các đối thủ vượt trội và chưa thể tạo nên sự bứt phá”.

Từ thực tế thi đấu và kết quả tại nhiều nội dung, môn mà Thể thao Việt Nam đã đang trải qua tại ASIAD 20, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết áp lực giành HCV là rất lớn. Dù vậy, Đoàn thể thao Việt Nam chưa hết các hy vọng, sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu.

“ASIAD 20 mang về bài học lớn đối dự báo sức mạnh đối thủ, chuẩn bị điểm rơi phong độ và đầu tư cho các môn trọng điểm”, ông Nguyễn Hồng Minh trao đổi với truyền thông. “Thất bại tại một số nội dung kỳ vọng ở ASIAD 20 là bài học thực tế rất lớn để Thể thao Việt Nam tỉnh táo lại nhìn rõ vị trí của mình trên bản đồ thể thao châu lục từ đó nghiêm túc rà soát, thay đổi lại chiến lược đầu tư cho chặng đường sắp tới”.

Thể thao Việt Nam có HCV nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nữ môn karate tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam thừa nhận muốn vươn tầm châu lục, Thể thao Việt Nam sẽ phải chấp nhận bớt đi áp lực thành tích sân chơi khu vực để kiên nhẫn đi theo một lộ trình khoa học, dồn toàn bộ nguồn lực chăm chút cho những cá nhân thực sự có tố chất, có khả năng đạt thành tích ở cấp châu lục.

Tới thời điểm hiện tại, Thể thao Việt Nam mới có 1 HCV, 1 HCB, 17 HCĐ từ các môn teqball, karate, điền kinh, esports, canoeing, rowing, cầu mây, bắn súng, cử tạ, wushu.

ASIAD 20 còn diễn ra tới ngày 4-10.

MINH CHIẾN