Wu Yanni bật khóc khi vượt qua chính mình để giành HCĐ ASIAD đầu tiên

“Nữ thần của điền kinh Trung Quốc” Wu Yanni có màn trình diễn xuất sắc ở nội dung chạy 100m vượt rào nữ, giành tấm HCĐ đầu tiên đấu trường ASIAD khiến cô bật khóc khi “vượt qua chính mình” hồi 3 năm trước.

Wu Yanni bật khóc sau khi giành HCĐ (Ảnh: THX)

Luôn được chú ý vì vóc dáng cao ráo, làn da trắng bóc và gương mặt xinh xắn "như một thiên thần”, Wu Yanni hiếm khi được giới truyền thông và giới mộ điệu điền kinh trong nước công nhận về mặt tài năng.

Việc cô ít giành được thành tích trên đấu trường điền kinh châu lục và quốc tế càng khiến cho khán giả chỉ thích ngắm nhìn nhan sắc, thay vì dõi theo các bước chạy trên đường đua của Wu Yanni.

Tính đến trước Giải vô địch điền kinh châu Á 2025, tài năng của Wu Yanni vẫn là thứ gì đó rất mâu thuẫn, và tên tuổi của cô cũng liên tục gây tranh cãi. Thành tích quốc tế của nữ VĐV quê Phú Thuận (Tứ Xuyên) chỉ đơn giản là tấm HCB 100m rào tại... Đại hội thể thao sinh viên thế giới mùa Hè 2021.

Ngay giải châu Á tại Nam Kinh hồi đầu năm 2025, bất chấp lọt vào bán kết và hoàn thành màn thi 60m rào với thành tích phá KLQG: 8 giây 01, thì cô vẫn thiếu 0,01 giây để vào chơi chung kết.

Nhưng rồi giải đấu tại Gumi giải tỏa cơn khát của Wu Yanni. Vượt qua đích đến vòng thi chung kết với thành tích là 13 giây 07 ở vị trí thứ 3, chỉ sau Jyoti Yarraji (Ấn Độ) và Yumi Tanaka (Nhật Bản), cô giành được tấm HCĐ lịch sử trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.

Duyên phận của "nữ thần điền kinh Trung Quốc” tại ASIAD cũng rất có vấn đề. Tại ASIAD 19 diễn ra ở Hàng Châu, Wu Yanni giành vé vào vòng chung kết 100m rào nữ với thành tích 12 giây 80, nhanh thứ nhì ở vòng đấu loại (sau đồng hương Lin Yuwei, người giành suất với chỉ 12 giây 79).

Nhưng biến cố xảy đến tại vòng chạy chung kết. Wu Yanni và Jyoti Yarraji đều bị trọng tài xác định lỗi xuất phát. Cả 2 phản đối trọng tài. Sau khi trao đổi và thương lượng, cả 2 quay lại vạch xuất phát, hoàn thành cuộc đua. Tiếc là sau khi kết thúc, dù về đích ở vị trí thứ 2, kết quả của Wu Yanni vẫn bị BTC hủy bỏ. Và thế là cô tiếp tục trắng tay ở ASIAD.

Tối 27-9, Wu Yanni vượt qua đích đến ở đường chạy chung kết của 100m rào nữ với thành tích 13 giây 12, giúp cô giành được tấm HCĐ lịch sử trong sự nghiệp thi đấu cá nhân tại một kỳ ASIAD.

Wu Yanni thi đấu xuất sắc tối hôm qua (Ảnh: THX)

Wu Yanni đã bật khóc sau khi khoác lên mình lá cờ tổ quốc ở đích đến vì giải tỏa những cảm xúc dồn nén bấy lâu: “Trong vòng chạy chung kết này, tôi đã tự nhủ chỉ tập trung vào đường đua của riêng mình. Tôi đã dốc hết sức và chiến đấu hết mình. Tôi đứng trên bục vinh quang, khoác trên mình lá cờ tổ quốc, và chỉ có đồng đội, bạn bè, gia đình tôi biết những gì tôi đã nếm trải suốt thời gian qua".

“Tôi đã vượt qua chính mình của quá khứ, và tôi tự chấm cho mình số điểm tuyệt đối. Đã hơn 1000 ngày, từ biến cố 3 năm trước, tôi luôn tự nói với mình rằng: “Phải trưởng thành từ những thất bại. Trong cuộc đua này, tôi không hề chùn bước vì những thất bại trong quá khứ".

Nhìn lại những thăng trầm cùng sự kiên trì vài năm qua, Wu Yanni nhận xét: “Cuộc sống sẽ thú vị hơn khi có những điều hối tiếc, phải không? Có rất nhiều điều tôi chưa thể trải nghiệm hay khám phá. Tôi hy vọng mỗi năm sẽ khác biệt đối với tôi”.

Đ.Hg.