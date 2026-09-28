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Đội cờ vua nữ Việt Nam xuất sắc giành hạng 9 tại Olympiad 2026

SGGPO

Kỳ thủ Việt Nam đã đạt cột mốc quan trọng khi nằm trong tốp 10 đội xuất sắc nhất nội dung nữ và hạng 12 chung cuộc với kết quả nam và nữ.

Đội tuyển cờ vua Việt Nam tại Olympiad 2026. Ảnh: VINH BÙI
Đội tuyển cờ vua Việt Nam tại Olympiad 2026. Ảnh: VINH BÙI

Giải cờ vua vô địch đồng đội thế giới 2026 – Olympiad 2026 – khép lại tối muộn ngày 27-9 tại Uzbekistan với kết quả khả quan cho các kỳ thủ Việt Nam.

Ngày cuối, các đội thi đấu ván 11 tìm thứ hạng chung cuộc. Tại nội dung nữ, kỳ thủ Việt Nam gặp đối thủ Trung Quốc trong cuộc so tài giằng co.

Đội trưởng, HLV Bùi Vinh xếp đội hình thi đấu gồm 4 đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Lương Phương Hạnh và Nguyễn Thị Mai Hưng.

Trên bàn của mình, Phạm Lê Thảo Nguyên để Zhu Jiner (Trung Quốc) vượt lên giành chiến thắng trong khi Võ Thị Kim Phụng giữ kết quả hòa; Lương Phương Hạnh thua trận và Nguyễn Thị Mai Hưng hòa. Khép lại trận đấu, Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam thua 1-3.

Tổng kết, đội có 8 thắng, 3 thua để đứng hạng 9 chung cuộc bảng nữ.

Đây là thứ 2 trong lịch sử Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam có mặt trong tốp 10 đội xuất sắc nhất giải Olympiad do Liên đoàn cờ quốc tế FIDE tổ chức. Tại Olympiad 2016, Đội từng có hạng 7.

Đáng chú ý, tại bàn của mình, đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng đạt HCB với hiệu suất thi đấu 2.395. Cô cũng là nữ kỳ thủ Việt Nam duy nhất giành huy chương tại bàn đấu ở Olympiad 2026.

Trên bảng kết quả, đội nữ Trung Quốc giành HCV, đội Kazakhstan có HCB trong khi Ấn Độ chiếm HCĐ.

Về nam, đội cờ vua Việt Nam giữ hạng 19 chung cuộc. Tại ván 11, 4 kỳ thủ thi đấu gồm Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Phạm Trần Gia Phúc và Nguyễn Quốc Hy giành kết quả hòa 2-2 trước đội Kazakshtan.

Theo Ban tổ chức, Đội tuyển cờ vua nam Việt Nam đứng đầu nhóm B của giải năm nay.

Một chút đáng tiếc khi kiện tướng Đầu Khương Duy chưa đạt được chuẩn đại kiện tướng từ kết quả thi đấu lần này.

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Đội tuyển cờ vua Việt Nam ở Uzbekistan. Ảnh: FIDE

Vô địch nam tại Olympiad 2026 là chủ nhà Uzbekistan còn á quân là Ấn Độ, hạng ba là đội cờ vua Đức.

Về tổng điểm chung nam, nữ, Đội tuyển cờ vua Việt Nam giữ hạng 12. Vị trí số 1 là đội Ấn Độ tiếp đến là Mỹ và Trung Quốc.

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MINH CHIẾN

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