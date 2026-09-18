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Cờ vua Việt Nam tập trung giữ thứ hạng tại Olympiad 2026

SGGPO

Hai đội tuyển cờ vua nam, nữ Việt Nam đang có những kết quả khả quan sau các ván đầu tiên tại Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 – Olympiad 2026.

Đội cờ vua nữ Việt Nam đang thi đấu Olympiad 2026. Ảnh: FIDE
Đội cờ vua nữ Việt Nam đang thi đấu Olympiad 2026. Ảnh: FIDE

Đêm nay 18-9 (theo giờ Việt Nam), các kỳ thủ của cờ vua Việt Nam sẽ bước vào thi đấu ván thứ 3 tại Olympiad 2026, với đội nam gặp Hy Lạp trong khi đội nữ sẽ đối đầu với Australia.

Đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển cờ vua Việt Nam đang có mặt ở Uzbekistan cho biết qua 2 ván đầu cùng giành chiến thắng, các kỳ thủ đang giữ được tâm lý hưng phấn. Dù vậy, phía trước vẫn còn ván đấu dự báo sự cạnh tranh quyết liệt nên họ rất tập trung chuyên môn, cố gắng đảm bảo thứ hạng tốt nhất.

Chương trình thi đấu Olympiad 2026 kéo dài 11 ván tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sỹ. Do vậy, các cuộc tranh tài trong 6 ván đầu tiên sẽ chưa khẳng định được nhiều điều. Những ván cuối là thời điểm nhiều đội mạnh tập trung giành điểm và như vậy cuộc so kè điểm số mới tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt để đạt thứ hạng chung cuộc.

Theo sắp xếp của Ban huấn luyện, Đội tuyển cờ vua nam Việt Nam sẽ thi đấu ván 3 với đội Hy Lạp gồm Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc. Đội hình của cờ vua Hy Lạp gồm 4 đại kiện tướng Theodorou Nikolas, Mastrovasilis Dimitrios, Kourkoulos-Arditis Stamatis, Papaioannou Ioannis.

Đội nữ Việt Nam đã đăng ký ván 3 gặp Australia với lực lượng gồm Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng.

Tạm thời, Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam đang đứng hạng 8 với 2 ván thắng. Đội nam có hạng 18 khi cùng đạt 2 chiến thắng.

Olympiad 2026 còn diễn ra đến hết ngày 27-9 tại Uzbekistan.

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MINH CHIẾN

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