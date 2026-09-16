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Cận cảnh nơi ở của VĐV Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

SGGPO

Ban tổ chức chủ nhà Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đã bố trí nhiều đội tuyển thể thao, trong đó có Việt Nam, lưu trú ở khu container tại Garden Pier.

Khu vực container Garden Pier được Ban tổ chức ASIAD 20 bố trí cho nhiều đoàn thể thao lưu trú. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Khu vực container Garden Pier được Ban tổ chức ASIAD 20 bố trí cho nhiều đoàn thể thao lưu trú. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Khu container tại Garden Pier (cảng Nagoya) được Ban tổ chức ASIAD 20 bố trí lưu trú hơn 2.000 VĐV, quan chức nhiều đoàn thể thao, trong đó có thành viên Đoàn thể thao Việt Nam.

Văn phòng của Đoàn thể thao Việt Nam được Ban tổ chức bố trí tại khu container này.

Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam cho biết khu vực Athletes’ Plaza bố trí khoảng 200 căn nhà container kiểu gỗ lắp ghép, mỗi căn rộng khoảng 70m², thiết kế tối đa 6 người lưu trú cùng lúc. Nội thất sử dụng gỗ, mang lại cảm giác ấm áp và có hương thơm dịu nhẹ. Bên trong có cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên, trang bị điều hòa, tủ lạnh, ti vi, khu bếp nhỏ và phòng tắm đứng, nhà vệ sinh.

Ban Tổ chức chú trọng yếu tố thân thiện với người khuyết tật, với giường ngang tầm xe lăn, dốc lên xuống và nhà vệ sinh đảm bảo không gian.

Cùng nơi lưu trú, nhà ăn Athletes’ Plaza Dining Hall là khu phục vụ trung tâm có thể sử dụng cùng lúc 400 chỗ ngồi.

Nhà ăn hoạt động theo hình thức tự chọn từ 5 giờ sáng hôm trước tới 1 giờ sáng hôm sau, phục vụ tối đa khoảng 1.200 suất/ ngày. Mỗi ngày có khoảng 35 món, và gần 90% là thực phẩm Halal. Thực đơn kết hợp ẩm thực quốc tế và đặc sản Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Ngoài nơi lưu trú tại đây và tại một số khách sạn, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có các đội tuyển được lưu trú trên du thuyền gồm bắn cung, võ thuật tổng hợp MMA, TDDC, judo, rowing, cầu mây, cử tạ, vật và wushu.

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MINH CHIẾN (Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG)

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ASIAD 20 Đoàn thể thao Việt Nam container Garden Pier Aichi-Nagoya Thể thao Việt Nam

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