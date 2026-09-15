ASIAD 20 - Aichi-Nagoya 2026 đối mặt tình trạng thiếu chỗ ở cho VĐV

Các quan chức đến từ 45 quốc gia đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu phòng khách sạn khi BTC kỳ ASIAD 20 - Đại hội thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 đang gấp rút tìm kiếm thêm chỗ ở cho các VĐV tham gia thi đấu.

Du thuyền Costa Serena - chỗ ở cho nhiều VĐV tại ASIAD 20 (Ảnh: THX)

Những lời phàn nàn về tình trạng thiếu chỗ ở cho các VĐV tham gia thi đấu tại kỳ ASIAD 20 sắp tới đang ngày càng gia tăng chỉ 4 ngày trước lễ khai mạc, một quan chức thể thao vừa lên tiếng cho biết.

Là một phần trong chính sách cắt giảm chi phí và thân thiện với môi trường, BTC ASIAD 20 không xây dựng Làng VĐV chuyên dụng cho cuộc thi năm nay, thay vào đó cung cấp chỗ ở trên du thuyền và ở trong các container tạm thời, cũng như khách sạn, cho khoảng 15.000 VĐV và quan chức từ 45 quốc gia.

Sự kiện thể thao đa môn 4 năm một lần này - ASIAD 20 sẽ chính thức khai mạc vào cuối tuần này, thứ Bảy ngày 19-9, với một số môn thể thao dành cho các VĐV tranh tài, chẳng hạn như là môn bóng đá và môn bóng rổ, thậm chí đã bắt đầu từ khá sớm.

Theo kế hoạch bố trí chỗ ở, khoảng 9.000 VĐV sẽ ở khách sạn, 4.000 VĐV khác sẽ ở trên du thuyền to lớn và sang trọng mang tên Costa Serena và 2.000 VĐV còn lại ở trong các khu phức hợp gồm có những container bằng gỗ được thiết kế riêng biệt, được gọi chung là Làng container

Tuy nhiên, các VĐV đã có phàn nàn về tình trạng thiếu chỗ ở, phòng ốc, và đặc biệt là tại Làng container.

“Trong một số trường hợp, nếu như BTC của ASIAD 20 hứa sẽ cung cấp 100 phòng container cho một Ủy ban Olympic cụ thể, thì họ lại đang thiếu khoảng 20 phòng”, một quan chức của Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) cho biết.

Thể thao Hàn Quốc dự kiến ​​cử 1.052 VĐV và quan chức tham gia 41 môn thể thao đến ASIAD 20. Trong số đó, các VĐV từ 5 môn, bao gồm bóng rổ nam, jujitsu và đua xe đạp, được bố trí ở trong Làng container, nơi mỗi container có thể chứa tối đa 6 người.

Các VĐV ở 18 môn thể thao khác, bao gồm bắn cung, bóng bàn, judo và thể dục dụng cụ, sẽ ở trên du thuyền Costa Serena (có trọng tải lên đến 114.000 tấn, và hiện đang neo đậu tại cảng Nagoya, Nhật Bản).

Theo KSOC, đại diện của 45 quốc gia đã bày tỏ sự lo ngại với BTC của ASIAD 20. Trước những lời phàn nàn ngày càng tăng, BTC của ASIAD 20 đang gấp rút tìm kiếm thêm phòng ở khách sạn cho các VĐV và quan chức.

Tuy nhiên, các VĐV ở một số môn thể thao đã thể hiện sự hài lòng với chỗ ở của họ, vì hiện họ đang ở trong các khách sạn tại Nagoya.

“Khách sạn của chúng tôi rất tốt. Có mọi thứ tôi cần, vì vậy tôi không phải đi ra ngoài”, Jung Ho-young của đội bóng chuyền nữ Hàn Quốc cho biết trong một buổi tập luyện chính thức ở Okazaki, phía đông nam Nagoya.

Đ.Hg.