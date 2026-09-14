Lần đầu tiên Đội tuyển bóng chày Việt Nam có HLV trưởng người Hàn Quốc

Ngày 14-9, Đội tuyển bóng chày Việt Nam chính thức ra mắt tân HLV trưởng Yu Jae Ho người Hàn Quốc.

Chủ tịch Liên đoàn bóng chày, bóng mềm Việt Nam - ông Trần Đức Phấn (phải) công bố tân HLV trưởng Đội tuyển bóng chày Việt Nam. Ảnh: DƯƠNG NGỌC

Liên đoàn bóng chày, bóng mềm Việt Nam đã công bố bản hợp đồng trước mắt có thời hạn 1 năm bổ nhiệm chuyên gia Hàn Quốc Yu Jae Ho làm HLV trưởng Đội tuyển bóng chày Việt Nam.

Chuyên gia Yu Jae Ho, 35 tuổi, là HLV ngoại chính thức đầu tiên của Đội tuyển bóng chày Việt Nam. Trước khi làm công tác huấn luyện, ông Yu Jae Ho từng là VĐV bóng chày chuyên nghiệp tại Hàn Quốc và đã thi đấu 7 năm cho đội LG Twins.

Tân HLV trưởng Yu Jae Ho dự kiến sẽ dẫn dắt học trò tham dự giải quốc tế Dream League 2026 tại Lào vào tháng 10 sắp tới.

Năm 2023, Đội tuyển bóng chày Việt Nam từng tham dự giải đấu trên và tích lũy nhiều kinh nghiệm qua các trận đấu trước đội Lào, Thái Lan và Campuchia.

HLV trưởng Yu Jae Ho cho biết môn bóng chày đã và đang phát triển, phổ biến nhiều hơn tại Việt Nam và thu hút nhiều đối tượng tham gia tập luyện. Các giải đấu thuộc hệ thống CLB do Liên đoàn bóng chày, bóng mềm Việt Nam tổ chức là nền tảng để Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chày Việt Nam chọn ra những VĐV tốt nhất tập trung làm nhiệm vụ quốc gia.

Năm ngoái, Đội tuyển bóng chày Việt Nam đã tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan và đánh dấu sự trở lại sân chơi Đông Nam Á sau 14 năm.

Vừa qua, Đội tuyển bóng chày Việt Nam đã tìm cơ hội được suất tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Nhật Bản nhưng chưa thành công.

MINH CHIẾN