Kình ngư lặn Nguyễn Thành Lộc nhận thưởng cho thành tích HCĐ thế giới

Nguyễn Thành Lộc vừa chính thức được khen thưởng 20 triệu đồng theo quy định với thành tích HCĐ tại Giải vô địch lặn thế giới 2026.

Tuyển thủ Nguyễn Thành Lộc của Đội tuyển lặn Việt Nam. Ảnh: HCMFINSWIMMING

VĐV Nguyễn Thành Lộc của Thể thao TPHCM và Đội tuyển lặn Việt Nam vừa chính thức được Cục TDTT Việt Nam khen thưởng 20 triệu đồng theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP “Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu” về thành tích giành 1 HCĐ tại Giải vô địch lặn thế giới 2026.

Tại giải đấu trên thi đấu ở Hàn Quốc tháng 6-2026, Nguyễn Thành Lộc giành tấm HCĐ nội dung 50m nín thở nam (lặn không lấy hơi) với kết quả 13”22. Thành tích của anh đánh dấu lần thứ 2 trong lịch sử, Đội tuyển lặn Việt Nam đạt huy chương tại Giải vô địch thế giới.

Lần đầu tiên lặn Việt Nam có huy chương ở Giải vô địch thế giới là năm 2018 ở Serbia. Khi đó, VĐV Lưu Nguyễn Đức Tâm có HCĐ 800 vòi hơi chân vịt nam. Sau 8 năm, lịch sử đã lặp lại với kết quả của Nguyễn Thành Lộc.

Theo quyết định khen thưởng về thành tích trên của Cục TDTT Việt Nam, các HLV đã có công đào tạo, huấn luyện, chỉ đạo VĐV thi đấu giành huy chương cũng được hưởng mức tổng thưởng 20 triệu đồng như VĐV.

Tỷ lệ phân chia thưởng được thực hiện theo nguyên tắc: HLV trực tiếp huấn luyện Đội tuyển quốc gia được hưởng 60% (trong đó HLV chỉ đạo VĐV đạt thành tích được hưởng 30%, HLV còn lại được hưởng 30%); HLV trực tiếp đào tạo VĐV tại đơn vị chủ quản trước khi tham gia Đội tuyển quốc gia được hưởng 40%.

MINH CHIẾN