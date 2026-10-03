Cơ hội cho Mỹ Trang giành huy chương ASIAD 20

Đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang sẽ có cơ hội giành huy chương nếu thi đấu thành công tại trận quyết định ở tối tranh tài 3-10.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của đội tuyển vật Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Nguyễn Thị Mỹ Trang đã xuất sắc vượt qua vòng đấu Repechage hạng cân 57kg nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), tiến vào trận đấu tranh HCĐ trong tối ngày 3-10.

Tại vòng tứ kết, Mỹ Trang thua Son Il Sim (CHDCND Triều Tiên) 0-7. Sau đó cô vượt qua Dube Siwangi (Nepal) 4-0 tại lượt Repechage.

Mỹ Trang sẽ gặp Akari Fujinami (Nhật Bản) tại trận đấu tranh HCĐ. Nếu thành công, Mỹ Trang sẽ lập thành tích huy chương cho Đội tuyển vật Việt Nam sau 8 năm chờ đợi tại đấu trường ASIAD.

Lần gần nhất tuyển vật Việt Nam đạt huy chương là tại ASIAD 18-2018 ở Indonesia (thành tích 1 HCĐ).

Tuy nhiên, đối thủ Akari Fujinami của Mỹ Trang là đô vật hàng đầu châu Á. Tuyển thủ này từng giành HCV hạng cân 53kg nữ tại Olympic năm 2024, HCV hạng cân 53kg nữ tại ASIAD 19 và liên tiếp vô địch thế giới năm 2021, 2023.

Trước đó, các tuyển thủ nữ gồm Nguyễn Thị Mỹ Linh (53kg), Đỗ Ngọc Linh (50kg) và Đặng Thị Linh (68kg) của Việt Nam đã dừng bước ở ASIAD 20.

Trước khi sang Nhật Bản dự ASIAD 20, Nguyễn Thị Mỹ Trang và đồng đội đã được tập huấn tại Trung Quốc.

Môn vật tại ASIAD 20 sẽ kết thúc sau ngày thi đấu 3-10. Đội tuyển vật Việt Nam chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là phấn đấu giành huy chương tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

MINH CHIẾN