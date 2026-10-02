Bắn cung nữ Ấn Độ và kỳ tích lật đổ Hàn Quốc

Hàn Quốc đã giành được tất cả các HCV đồng đội nữ ở nội dung bắn cung 1 dây kể từ ASIAD 1998, nhưng cú sốc lớn đã xảy ra vào sáng 2-10 khi các cung thủ Ấn Độ vừa chấm dứt chuỗi chiến thắng đó.

Ấn Độ chưa từng lọt vào chung kết nội dung đồng đội nữ bắn cung 1 dây tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) trước đây, nhưng họ đã làm nên kỳ tích khi đánh bại chính cường quốc Hàn Quốc để giành tấm HCV đầu tiên trong lịch sử.

Bộ ba Ankita Bhakat, Kirti và Kumkum Anil Mohod của Ấn Độ đánh bại bộ ba Kang Chaeyoung, Lee Yunji và Oh Yejin phía Hàn Quốc với tỷ số 5-3 trong trận chung kết.

Trong ngày nắng nhưng gió mạnh ở Okazaki (Nhật Bản), các cung thủ của cả 2 đội đều gặp khó khăn trong những cơn gió giật, với Lee và Kirti mỗi người chỉ trúng điểm 7 trong set đầu tiên. Cả hai đội đều ghi được 54 điểm. Trong set thứ 2, cả hai đội đều ghi được 56 điểm.

Ở set thứ 3, cả 3 vận động viên Hàn Quốc đều ghi điểm 8 ở những mũi tên cuối cùng, trong khi Ấn Độ ghi 8-9-10 ở 3 mũi tên cuối cùng để giành chiến thắng set với tỷ số 55-51, và dẫn trước 4-2 chung cuộc.

Hàn Quốc khởi đầu set thứ 4 đầy hứa hẹn trước khi ghi 8-9-9 ở 3 mũi tên cuối cùng, nhưng các cô gái Ấn Độ còn làm tốt hơn khi ghi điểm 9-9-10 để kết thúc set và trận đấu. Đây là HCV Á vận hội đầu tiên ở nội dung đồng đội cung thủ nữ cho Ấn Độ, quốc gia đã thống trị nội dung cung 3 dây trong nhiều năm - bao gồm 3 HCV tại kỳ ASIAD 20 đang diễn ra, nội dung đồng đội nam, nữ và hỗn hợp.

Ngược lại, tính đến trước 3 nội dung cuối môn bắn cung tại ASIAD 20, Hàn Quốc đang trải qua sự thất vọng lớn khi chỉ giành được duy nhất HCV của Kim Jong-ho ở nội dung cá nhân bắn cung 3 dây.

LINH SƠN