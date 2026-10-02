Hơn 500 tay vợt tranh tài pickleball hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2026

Ngày 2-10, Sở VH-TT TPHCM tổ chức lễ khai mạc hoạt động thể dục thể thao chào mừng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2026. Riêng môn pickleball đã thu hút hơn 500 vận động viên tham gia tranh tài.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự môn pickleball. Ảnh: THANH TÙNG

Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2026, Sở VH-TT TPHCM phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động thể dục thể thao trong tháng 9 và tháng 10 với nội dung thi đấu đa dạng gồm: cầu lông, đá cầu nghệ thuật, pickleball, dân vũ thể thao và giải thể thao dân tộc thiểu số, với sự tham dự của gần 2.000 huấn luyện viên, vận động viên đến từ các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh, hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các vận động viên, góp phần nâng cao chất lượng tập luyện, thi đấu và phát triển phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng người trung niên, cao tuổi.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: THANH TÙNG

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, chương trình còn góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, khuyến khích người trung niên và cao tuổi duy trì lối sống năng động, lành mạnh, hướng tới mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Đối với môn pickleball, các trận đấu diễn ra trong hai ngày 2 và 3-10 tại sân D-Joy (phường Tân Mỹ). Giải đấu thu hút hơn 500 vận động viên, được chia thành 269 cặp đến từ 30 trung tâm cung ứng dịch vụ phường, xã cùng 20 câu lạc bộ, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Các VĐV tranh tài sôi nổi ở môn pickleball. Ảnh: THANH TÙNG

Các tay vợt tranh tài ở 9 nội dung thi đấu. Trong đó, nội dung đôi nam trên 50 tuổi có số lượng tham dự đông nhất với 50 cặp vận động viên, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môn thể thao này đối với người trung niên và cao tuổi.

NGUYỄN ANH