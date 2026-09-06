Thể thao TPHCM nối dài khát vọng chinh phục ASIAD

Từ tấm HCV Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) đầu tiên của thể thao Việt Nam đến những gương mặt triển vọng hôm nay, thể thao TPHCM luôn góp phần tạo nên những dấu mốc đáng nhớ cho thể thao nước nhà. Khi ASIAD 20 - 2026 tại Nhật Bản đang cận kề ngày khai mạc, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn xa ấy tiếp tục được nối dài qua các thế hệ vận động viên thành phố.

VĐV Nguyễn Hồng Trọng (phải) là một trong những niềm hy vọng của taekwondo Việt Nam tại ASIAD 20 - 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những dấu ấn đáng tự hào

Trong dòng chảy tự hào của thể thao TPHCM, tấm HCV ASIAD năm 1994 của võ sĩ taekwondo Trần Quang Hạ đã vẽ nên dấu son chói lọi. Chiến thắng ở hạng cân 58kg nam trước võ sĩ Indonesia giúp anh giành ngôi vô địch, đồng thời đem lại tấm HCV ASIAD đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam.

Màu vàng lấp lánh ở đấu trường châu Á của võ sĩ Trần Quang Hạ là cột mốc mở đường, thắp lên niềm tin, khát vọng vươn xa cho thể thao TPHCM và quốc gia trên đấu trường châu lục. Từ dấu son ấy, nhiều thế hệ vận động viên (VĐV) kế cận đã không ngừng nỗ lực, từng bước khẳng định vị thế qua các kỳ đại hội tiếp theo.

Tại kỳ đại hội gần nhất (ASIAD 19 - 2023), đoàn thể thao Việt Nam giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ. Trong thành tích chung đó, các tuyển thủ TPHCM đóng góp 2 HCB và 4 HCĐ qua các môn: thể dục dụng cụ (TDDC), cờ tướng, rowing, bắn súng và taekwondo. Điểm sáng nổi bật là tấm HCB vòng treo nam của tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong ở môn TDDC.

Ngoài ra, HCB nội dung đồng đội cờ tướng có sự góp mặt của kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến. Trên sàn đấu taekwondo, Trần Hồ Duy giành HCĐ nội dung quyền cá nhân nam sau hành trình vượt qua nhiều đối thủ mạnh. Bên cạnh đó, Lý Hồng Phúc cùng đồng đội mang về thêm HCĐ nội dung đối kháng hỗn hợp nam - nữ...

Những thành tích ấy tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao TPHCM trong hệ thống thể thao thành tích cao của cả nước, đồng thời tạo nền tảng cho mục tiêu chinh phục ASIAD 20 sắp tới.

Sẵn sàng bứt phá tại ASIAD 20

Trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, đơn vị TPHCM tiếp tục đóng góp lực lượng với 51 VĐV và 13 huấn luyện viên (HLV), tham gia tranh tài ở 18 môn và phân môn (chưa bao gồm bóng đá vì còn chờ chốt đội hình chính thức), sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới từ các đối thủ hàng đầu châu Á.

Chỉ khoảng 2 tuần nữa, ASIAD 20 sẽ khởi tranh, các bộ môn trọng điểm đang bước vào giai đoạn nước rút với giáo án tập luyện chuyên biệt. Trong số đó, TDDC tiếp tục được kỳ vọng tạo đột phá, khi TPHCM đóng góp 3 HLV và 4 VĐV cho đội tuyển quốc gia. Theo HLV Trương Minh Sang, ban huấn luyện đang xây dựng chương trình tập luyện riêng cho từng tuyển thủ nhằm phát huy tối đa thế mạnh chuyên môn.

VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong tiếp tục là niềm hy vọng lớn ở nội dung vòng treo, sau tấm HCB ASIAD 19. Anh đang luyện nâng độ khó ở động tác kết thúc tiếp đất - nút thắt quyết định màu huy chương, giúp Khánh Phong cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu. Trong khi đó, Đặng Ngọc Xuân Thiện được kỳ vọng tạo bất ngờ ở nội dung ngựa vòng nam.

Ở nội dung nữ, VĐV Nguyễn Thị Quỳnh Như vừa giành HCV nhảy chống tại Cúp thế giới 2026 (tháng 5), đang có bước tiến đáng chú ý trong lần đầu dự ASIAD. “Tôi khá hồi hộp, nhưng quyết tâm hoàn thành tốt bài thi, đạt mục tiêu lọt vào chung kết, hy vọng mang vinh quang về cho thể thao nước nhà”, VĐV Nguyễn Thị Quỳnh Như bày tỏ.

Các thành viên của taekwondo TPHCM cũng đang tất bật hoàn thiện bản thân với sự góp mặt của các gương mặt sáng giá: Châu Ngọc Tuyết Sang (quyền), Nguyễn Hồng Trọng, Lê Tuấn (đối kháng). Tất cả võ sĩ đã được tạo điều kiện cọ xát liên tục trên các đấu trường quốc tế lớn.

Nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Hồng Trọng là một trong những gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng. Tại ASIAD 20, võ sĩ của TPHCM sẽ tranh tài ở hạng cân 58kg nam. Theo chuyên gia Hàn Quốc Kim Kil-tae, VĐV Nguyễn Hồng Trọng có đầy đủ những yếu tố chuyên môn để phát triển đường dài, với quyết tâm nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, ngành thể thao thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chuyên gia, HLV và VĐV ưu tú tập trung cùng đội tuyển quốc gia, hướng đến mục tiêu đạt thành tích cao nhất cho thể thao Việt Nam tại đấu trường châu Á.

NGUYỄN ANH