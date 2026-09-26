Cờ vua nữ Việt Nam xuất thần tạm có hạng 8 tại Olympiad 2026

Các kỳ thủ nữ của Đội tuyển cờ vua Việt Nam kiên trì bám đuổi nhóm dẫn đầu, tạm vươn lên hạng 8 ở thời điểm này tại Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 – Olympiad 2026.

Kỳ thủ cờ vua nữ Việt Nam đã thi đấu ván 9 trước đội Bulgaria. Ảnh: FIDE

Rạng sáng ngày 26-9 theo giờ Việt Nam, các kỳ thủ đã kết thúc ván 9 tại Olympiad 2026 đang diễn ra ở Uzbekistan.

Trong ván 9, Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam thi đấu xuất sắc giành chiến thắng trước đội Bulgaria. Đội trưởng, HLV Bùi Vinh bố trí Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng thi đấu ván này trên từng bàn của mình.

Trong 4 cuộc đọ sức, đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên để đối thủ Salimova Nurgyul (Bulgaria) thủ hòa trong khi các kỳ thủ còn lại của Việt Nam giành thắng lợi.

Chung cuộc, Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam thắng 3,5-0,5 trước đội Bulgaria và sau 9 ván, các kỳ thủ tạm có 8 thắng, 1 thua và giữ hạng 8. Đội vẫn còn hy vọng đạt thứ hạng cao và kỳ vọng có thêm chiến thắng các lượt tiếp theo. Tại ván 10, đội nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, đội nữ Trung Quốc dẫn đầu, thứ nhì là Ấn Độ và vị trí thứ 3 là đội Kazakhstan.

Ở bảng nam, các kỳ thủ của Việt Nam hòa trước đội Iran trong ván 9. Đội trưởng, HLV Lương Trọng Minh đăng ký Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy và Phạm Trần Gia Phúc thi đấu ván 9.

Khương Duy đã thua trận trong khi Gia Huy, Quốc Hy có kết quả hòa còn Gia Phúc giành chiến thắng. Chung cuộc, đội nam Việt Nam và Iran hòa 2-2.

Sau 9 ván, đội cờ vua nam Việt Nam có 5 thắng, 2 thua, 2 hòa, tạm đứng vị trí 26.

MINH CHIẾN