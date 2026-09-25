ASIAD 20: Cặp tay chèo Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

Lần đầu tiên tại các kỳ Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), Đội tuyển đua thuyền canoeing Việt Nam giành được huy chương.

Hai tuyển thủ canoeing của Việt Nam được chúc mừng sau khi giành HCĐ tại ASIAD 20. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Tấm huy chương đồng lịch sử nội dung thuyền đôi C2-500m được 2 tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương của Đội tuyển canoeing quốc gia mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam sáng thi đấu 25-9.

Chung kết nội dung có 9 đội tuyển tham dự, "song Hương" của canoeing Việt Nam đạt thành tích 1’57.255” giành HCĐ. Cặp tay chèo Sun Mengya, Ma Yanan (Trung Quốc) vô địch với kết quả 1’54.700” và HCB thuộc về 2 VĐV của Uzbekistan Sherzodova Shohsanam, Zokirova Nilufar (1’56.419”).

Thành tích của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương là thành tích lịch sử cho Thể thao Việt Nam, khi họ lần đầu tiên có huy chương canoeing tại một Đại hội thể thao châu Á.

Môn canoeing bắt đầu tổ chức thi đấu chính thức tại ASIAD 11 từ năm 1990. Tuy nhiên phải tới ASIAD 15-2006, Thể thao Việt Nam mới đăng ký thi đấu canoeing.

VĐV Việt Nam nhận HCĐ tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trải qua các kỳ ASIAD tiếp theo diễn ra năm 2010, 2014, 2018 và 2023, Đội luôn nỗ lực tập trung chuyên môn để làm tốt nhất có thể nhưng không đạt huy chương. Tại ASIAD 20-2026, sự bế tắc của đội đã được khai thông.

Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam Lâm Quang Thành cho biết: “Tấm HCĐ của đội canoeing tại ASIAD 20 thật sự giá trị. Chúng tôi xin chúc mừng HLV, VĐV của đội đã nỗ lực hết mình để gặt hái thành quả”.

Trong khi đó, lãnh đội canoeing Việt Nam tại ASIAD 20 Dương Thị Hồng Hạnh bày tỏ kết quả HCĐ của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương phản ánh rõ rệt sự quyết tâm của đội.

Hai VĐV của Thể thao Hải Phòng và Công an Nhân dân được khoác áo Đội tuyển canoeing Việt Nam ở ASIAD 20. Một năm trước, cả hai đã xuất sắc giành HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Ngày 25-9 là ngày áp chót môn canoeing tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Vào ngày mai 26-9, các tay chèo Việt Nam tiếp tục hướng đến những kết quả cao.

MINH CHIẾN