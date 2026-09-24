Phường Phú Nhuận: Gây quỹ xã hội từ sân chơi pickleball

Vào ngày 17-10, giải Pickleball gây quỹ xã hội phường Phú Nhuận năm 2026 với chủ đề “Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” sẽ chính thức khởi tranh.

Ban tổ chức giải Pickleball gây quỹ xã hội phường Phú Nhuận năm 2026 trao hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành, tài trợ giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 24-9, UBND phường Phú Nhuận đã tổ chức họp báo thông tin về giải đấu. Đây là hoạt động thể thao kết hợp công tác an sinh xã hội, nhằm vận động nguồn lực chăm lo các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Theo ban tổ chức, giải sẽ diễn ra tại Sân Pickleball Quân khu 7 (phường Tân Sơn Hòa), thu hút khoảng 320 vận động viên tham gia. Thành phần thi đấu gồm lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; lực lượng vũ trang; văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí; doanh nghiệp và khách mời; cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng mở rộng.

Giải Pickleball gây quỹ xã hội phường Phú Nhuận có 7 nội dung thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải gồm 7 nội dung thi đấu: Nhóm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, khách mời (đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi và đôi nam – nữ); Nhóm văn nghệ sĩ, báo chí, doanh nhân (đôi nam, đôi nữ); Nhóm Open (đôi nam, đôi nữ).

Điểm nhấn của giải là toàn bộ số tiền vận động được từ công tác tổ chức sẽ được chuyển vào Quỹ Xã hội phường năm 2026, được sử dụng để triển khai các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; hỗ trợ học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế; đồng thời chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn,... trên địa bàn.

Thông qua giải đấu, phường Phú Nhuận kỳ vọng phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay vì cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội.

DŨNG PHƯƠNG