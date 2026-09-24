Vận động viên 11 tuổi người Nhật Bản tiến gần kỷ lục ASIAD

Yuki Kurihara, thần đồng thể thao điện tử (eSports) mới 11 tuổi người Nhật Bản, đã áp đảo các đối thủ trong lần đầu tiên tham dự ASIAD vào ngày 24-9, đánh bại những người chơi lớn hơn mình gần gấp 3 lần tuổi.

Thần đồng 11 tuổi người Nhật Bản tiến gần kỷ lục ASIAD

Kurihara là vận động viên trẻ nhất của nước chủ nhà Nhật Bản trong lịch sử ASIAD, đã đánh bại cả 4 đối thủ để đứng đầu Bảng A - khép lại buổi thi đấu buổi sáng bằng chiến thắng 3-0 trước Yu Wing Lim, 28 tuổi, đến từ Hồng Kông.

Giờ đây, cậu học sinh lớp 5 đến từ Tokyo này sẽ nỗ lực giành huy chương vàng vào ngày 27-9 để tiếp tục viết nên lịch sử. Nếu Kurihara chiến thắng ở bộ môn Puyo Puyo Champions, em sẽ phá kỷ lục vận động viên trẻ nhất từng giành huy chương trong lịch sử ASIAD. Kỷ lục hiện tại đang thuộc về một vận động viên trượt ván 12 tuổi người Indonesia, từng giành huy chương đồng tại kỳ đại hội Jakarta 2018.

Kurihara bắt đầu làm quen với Puyo Puyo từ năm đầu tiểu học, và không đơn thuần xem đây là một trò chơi giải trí. Cậu học sinh tiểu học đeo kính này sớm tham dự các giải đấu và thường xuyên so tài với những đối thủ lớn tuổi hơn.

Tháng 4-2026, Kurihara được cấp giấy phép thi đấu chuyên nghiệp, bước vào hành trình phải cân bằng giữa học tập và tập luyện. Một chi tiết thú vị khác, mà theo Kurihara tiết lộ, cậu thường ăn “món ăn may mắn” là lươn trước các giải đấu, và tin rằng thành tích của mình tốt hơn.

Màn trình diễn của Kurihara đã khiến người hâm mộ Nhật Bản theo dõi trực tuyến vô cùng phấn khích. “Cậu bé đáng yêu quá”, một người viết trên mạng xã hội. Một người khác bình luận: “Không thể ngăn cản cậu ấy”.

LINH SƠN