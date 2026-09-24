3 niềm hy vọng thể dục dụng cụ tại chung kết ASIAD 20

Hôm nay (24-9), thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam bước vào ngày thi đấu quan trọng tại ASIAD 20 với 3 gương mặt ở các trận chung kết đơn môn, với cùng chung mục tiêu chinh phục thành tích cao nhất cho thể thao nước nhà.

Nguyễn Văn Khánh Phong được kỳ vọng giành thành tích nội dung vòng treo tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Niềm hy vọng của đội tuyển TDDC Việt Nam trong ngày tranh tài hôm nay tập trung vào 3 tuyển thủ đều thuộc đơn vị TPHCM gồm Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo nam), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng nam) và Nguyễn Thị Quỳnh Như (nhảy chống nữ). Sự hiện diện của bộ ba này một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của TDDC TPHCM khi đóng góp 3 HLV và 4 VĐV cho đội tuyển quốc gia tại ASIAD 20.

Trong số đó, Nguyễn Văn Khánh Phong tiếp tục được xem là ứng viên giàu triển vọng ở nội dung vòng treo. Sau tấm HCB ASIAD 19 -2023, nam tuyển thủ đã được ban huấn luyện từng bước hướng tới việc nâng độ khó bài thi nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh khi đối đầu với nhóm hàng đầu châu lục.

Tại vòng loại vừa qua, Khánh Phong đạt 13,833 điểm, xếp thứ 8 trong số 35 VĐV và giành vé vào chung kết. Đáng chú ý, số điểm này còn cao hơn thành tích của nhà vô địch Olympic Carlos Yulo (Philippines) ở vòng loại.

HLV Trương Minh Sang nhận định, vòng treo là nội dung đòi hỏi độ khó cao, khả năng giữ các tư thế sức mạnh cùng phần tiếp đất chính xác. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế là điểm tựa cho Khánh Phong, song anh cần một bài biểu diễn gần như hoàn hảo, nâng điểm thực hiện nếu muốn cạnh tranh nhóm dẫn đầu tại chung kết.

Xuân Thiện được kỳ vọng ở nội dung ngựa vòng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở nội dung ngựa vòng nam, Đặng Ngọc Xuân Thiện cũng được kỳ vọng tạo nên bất ngờ. Tuyển thủ từng giành HCV World Challenge Cup 2025 tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đạt 14,300 điểm ở vòng loại, đứng thứ 7 trong số 40 VĐV tham dự.

Cục diện chung kết đang trở nên khó lường khi 2 ứng viên nặng ký là Nariman Kurbanov (Kazakhstan) và Huh Woong (Hàn Quốc) đều sớm bị loại. Điều đó mở ra cơ hội cho các VĐV còn lại, trong đó có Xuân Thiện. Nếu giữ vững độ khó bài thi, đồng thời cải thiện điểm thực hiện, tuyển thủ Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến một vị trí trong tốp 3.

Quỳnh Như và Khánh Phong dự tranh các nội dung chung kết vào chiều tối ngày 24-9. Ảnh: MINH SANG

Trong khi đó, Nguyễn Thị Quỳnh Như mang đến nhiều hy vọng ở nội dung nhảy chống nữ. Nhà vô địch Cúp thế giới 2026 đang cho thấy những bước tiến đáng kể ngay trong lần đầu tham dự ASIAD.

Tại vòng loại, Quỳnh Như đạt 13,199 điểm, xếp thứ 5 và không cách quá xa nhóm cạnh tranh huy chương. Vì vậy cơ hội tạo đột phá vẫn còn rộng mở nếu cô nâng thêm độ khó trong bài thi chung kết.

NGUYỄN ANH