Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 22-9: Karate mở màn HCV cho thể thao Việt Nam

Điểm nhấn trong ngày thi đấu 22-9 là tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, do công của đội tuyển karate nội dung kata đồng đội nữ.

Tuyển karate Việt Nam giành HCV nội dung kata đồng đội nữ. Ảnh: TAM NINH

Đội tuyển karate Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch nội dung kata đồng đội nữ ở đấu trường ASIAD, sau tấm HCV từng có tại kỳ ASIAD 19-2023. Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã thi đấu xuất sắc, giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước tuyển Iran trong trận chung kết, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20.

Tại môn bắn súng, sự cố đáng tiếc về trang phục khiến cho hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang không thể giành quyền vào vòng chung kết nội dung súng trường đôi nam nữ.

Trong khi đó, tại môn bơi, hai kình ngư Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên giành vé vào chung kết nội dung 400m hỗn hợp nam. Đáng nói tại chung kết, Trần Hưng Nguyên cán đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 4 phút 17 giây 57, chỉ xếp sau nhóm VĐV rất mạnh của Nhật Bản và Trung Quốc.

Tại môn thể dục dụng cụ, Nguyễn Thị Quỳnh Như giành quyền vào chung kết nội dung nhảy chống nữ. Trong khi đó, các võ sĩ wushu nội dung tán thủ (đối kháng) cũng thi đấu ấn tượng khi Hứa Văn Đoàn (hạng 60kg nam), Nguyễn Khắc Kiên (hạng 65kg nam), Đinh Văn Tâm (hạng 56kg nam) đồng loạt giành suất vào bán kết, mở ra thêm cơ hội giành huy chương cho thể thao Việt Nam trong những ngày tới.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 22-9. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN