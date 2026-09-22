Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL chúc mừng HCV đầu tiên tại ASIAD 20 của Thể thao Việt Nam

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã động viên, chúc mừng Đoàn thể thao Việt Nam có tấm HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Tuyển thủ karate Việt Nam được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL gởi lời khen ngợi. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chiều ngày 22-9, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng các HLV, VĐV và tập thể Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu giành thành tích HCV tại nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nữ môn karate.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đồng thời chỉ đạo Đoàn thể thao Việt Nam kịp thời thưởng “nóng kết quả thi đấu cho VĐV Đội tuyển karate Việt Nam theo quy định. Mức thưởng “nóng” là 200 triệu đồng đối với thành tích HCV.

Trước khi Đoàn thể thao Việt Nam chính thức tranh tài tại ASIAD 20, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) gặp mặt động viên các thành viên nỗ lực vào thi đấu với tinh thần, quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng tin tưởng Đoàn thể thao Việt Nam sẽ hoàn thành nhiệm vụ và đạt kết quả huy chương tại nhiều môn trọng điểm quan trọng.

Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài 33 môn, phân môn tại ASIAD 20. Mục tiêu được đặt ra là phấn đấu đạt từ 4 HCV trở lên. Trong đó, 3 Đội tuyển thể thao quốc gia gồm karate, cầu mây, bắn súng nhận nhiệm vụ bảo vệ thành tích HCV từng đạt được ở ASIAD 19.

Tại ngày thi đấu 22-9, VĐV Đội tuyển karate Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu thành tích giành 1 HCV được giao phó.

Trong các ngày tiếp theo, xạ thủ bắn súng và cầu thủ cầu mây Việt Nam sẽ thi đấu những nội dung trọng tâm dự báo có khả năng giành kết quả HCV.

MINH CHIẾN