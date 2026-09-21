ASIAD 20: Võ sĩ karate Nguyễn Thị Diệu Ly xuất sắc giành HCĐ

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục nhận tin vui thành tích ASIAD 20 với tấm HCĐ của võ sĩ karate Nguyễn Thị Diệu Ly tại hạng cân 68kg nữ.

Nguyễn Thị Diệu Ly đã giành được HCĐ trong lần đầu tham dự ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chiều 21-9 tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) - Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Nguyễn Thị Diệu Ly đã hoàn thành nhiệm vụ giành huy chương cho Đội tuyển karate và Đoàn thể thao Việt Nam.

Theo lá thăm, Diệu Ly gặp võ sĩ Li Qiaoqiao (Trung Quốc) ngay tứ kết hạng cân 68kg nữ và thua 1-4. Dù vậy, Diệu Ly có cơ hội thi đấu trận tranh HCĐ sau đó. Đối thủ của cô là võ sĩ chủ nhà Kama Tsubasa (Nhật Bản).

Sau khi thời gian chính thức kết thúc, 2 võ sĩ có kết quả hòa 4-4. Tuy nhiên, Diệu Ly được trọng tài chuyên môn chấm thắng theo luật Senshu, nhờ ưu thế ghi điểm đầu tiên trong trận đấu. Với kết quả này, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly giành tấm HCĐ cá nhân nội dung 68kg nữ.

Trước đó, Ban huấn luyện Đội tuyển karate Việt Nam kỳ vọng tuyển thủ này có thể lọt vào trận chung kết và đạt thành tích tốt nhất, nhưng tấm HCĐ cũng là thành tích đáng khen ngợi với võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly.

ASIAD 20 mới là kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên của tuyển thủ karate Diệu Ly. Cô là VĐV karate của Trung tâm TDTT Quân đội và Đội tuyển karate Việt Nam.

Cùng ngày thi đấu, võ sĩ Khuất Hải Nam của Việt Nam thua 3-9 tại trận tranh HCĐ hạng cân 67kg nam trước đối thủ Shih Cheng-chung (Đài Bắc Trung Hoa). Trong ngày trước đó, võ sĩ Chu Văn Đức thua trận tranh HCĐ hạng cân 60kg nam.

Như vậy, 3 võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly, Khuất Hải Nam, Chu Văn Đức đã kết thúc thi đấu các nội dung kumite (đối kháng) cho Đội tuyển karate Việt Nam tại ASIAD 20. Đội chỉ đăng ký dự 3 nội dung đối kháng ở Nhật Bản lần này.

Nguyễn Thị Diệu Ly đã được thưởng “nóng” 20 triệu đồng với thành tích đạt HCĐ từ Đội tuyển karate Việt Nam. Ngoài ra, cô cũng được thưởng “nóng” 50 triệu đồng từ Đoàn thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN