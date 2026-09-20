Võ sĩ Bùi Ngọc Nhi - Ấn tượng tuổi 19 của karate Việt Nam

Gương mặt trẻ Bùi Ngọc Nhi lần đầu được tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đã ghi đậm dấu ấn với tấm HCĐ nội dung kata (biểu diễn) cá nhân nữ.

Bùi Ngọc Nhi đã có dấu ấn ngay trong lần đầu tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Ảnh: AKF

HLV Đỗ Thị Thu Hà của nội dung kata nữ thuộc Đội tuyển karate Việt Nam đánh giá về Ngọc Nhi: “Đây là VĐV rất chăm chỉ. Tôi thấy Ngọc Nhi ở sự nhạy bén khi em hiểu được những điều gì mình cần chuẩn bị, sau đó tập luyện, thi đấu hết mình. Sự chăm chỉ đã giúp Ngọc Nhi trưởng thành rất nhiều”.

Tấm HCĐ kata cá nhân nữ tại ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản) là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của Ngọc Nhi.

Thành tích đã ghi nhận Ngọc Nhi là tuyển thủ karate nữ thứ 2 trong lịch sử Thể thao Việt Nam giành được huy chương nội dung kata cá nhân tại 1 kỳ ASIAD. Trước cô, cựu tuyển thủ Nguyễn Hoàng Ngân từng giành HCB cá nhân tại ASIAD 15-2006 và HCB cá nhân ở ASIAD 17-2014 cho Đội tuyển karate Việt Nam.

Sinh năm 2007, Ngọc Nhi trưởng thành từ "cái nôi" Thể thao Hà Nội và góp mặt ASIAD 20 khi mới bước vào tuổi 19. Trước đó, nữ tuyển thủ là gương mặt quen thuộc của Đội tuyển karate trẻ Việt Nam tham dự nhiều cấp độ thiếu niên, trẻ tại Đông Nam Á và châu Á.

Ngọc Nhi chia sẻ, một trong những kết quả mà bản thân nhớ nhiều là 2 tấm HCB tại Giải vô địch trẻ châu Á năm 2023 ở Kazakhtan. Tham dự giải ở tuổi 16 nhưng Ngọc Nhi tự tin thể hiện xuất sắc bài quyền và giành HCB cá nhân cùng HCB kata đồng đội nữ.

“Mỗi tuyển thủ có những kỷ niệm riêng của mình. Với em, những tấm huy chương quốc tế đầu tiên luôn là sự khích lệ tinh thần rất quan trọng”, tuyển thủ Ngọc Nhi chia sẻ.

Ngọc Nhi và Đội tuyển karate Việt Nam rất tập trung cho nội dung kata đồng đội nữ. Ảnh: MINH CHIẾN

Năm ngoái, Ngọc Nhi đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp khi có suất dự Giải vô địch châu Á 2025 ở Uzbekistan và giành HCV. Cô cùng các đàn chị nhiều kinh nghiệm Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm vỡ òa cảm xúc lên ngôi vô địch nội dung kata đồng đội nữ Giải vô địch châu Á 2026. Kết quả đánh dấu Đội tuyển karate Việt Nam có vị trí số 1 kata đồng đội nữ sau 10 năm chờ đợi.

Về nước sau Giải vô địch châu Á 2025, Ngọc Nhi khiêm tốn bày tỏ rằng mình là VĐV trẻ, vẫn cần học hỏi rất nhiều từ các đàn chị kinh nghiệm đi trước. Nữ tuyển thủ tập trung tập luyện theo giáo án do HLV Đỗ Thị Thu Hà và Ban huấn luyện đưa ra. Nhìn thấy cô học trò ở sự chăm chỉ và có khả năng tạo được đột phá ở ASIAD 20, HLV Đỗ Thị Thu Hà đã chuẩn bị chuyên môn để Ngọc Nhi góp mặt nội dung kata cá nhân nữ và võ sĩ đã đền đáp bằng thành tích HCĐ giá trị.

Tại ASIAD 20, Bùi Ngọc Nhi còn tham dự nội dung kata đồng đội nữ. Cô và đồng đội Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên sẽ thi đấu vào ngày 22-9. Trước khi dự ASIAD 20, đội kata đồng đội nữ của karate Việt Nam từng giành HCV tại Giải vô địch karate Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Ninh Bình.

MINH CHIẾN