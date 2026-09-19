Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản động viên các thành viên dự ASIAD 20

Thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đã được sự động viên tinh thần trước khi thi đấu Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) từ Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Đại sứ Phạm Quang Hiệu gặp mặt Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Sáng ngày 19-9 tại Làng VĐV ASIAD 20, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã gặp mặt, động viên thành viên Đoàn thể thao Việt Nam.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn đồng thời thông báo tới Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam các kế hoạch thi đấu của từng Đội tuyển thể thao quốc gia tại ASIAD 20.

Trong đó, công tác bố trí nơi ăn, ở đối với các Đội tuyển thể thao quốc gia ổn định. Sức khỏe của VĐV toàn đoàn được bảo đảm.

Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tại buổi gặp mặt. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Theo Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, một trong những trở ngại là địa điểm ăn, ở của các Đội tuyển được bố trí phân tán tại nhiều khu vực khác nhau, từ du thuyền, khu nhà ở container tới nhiều khách sạn riêng lẻ. Do vậy, công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ các đội tuyển sẽ gặp thách thức.

Dù vậy, Đoàn xây dựng các phương án phù hợp khắc phục khó khăn, bảo đảm công tác điều hành thông suốt, luôn hỗ trợ các Đội tuyển trong mọi tình huống.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng trao đổi cùng thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã động trực tiếp động viên, gặp mặt các tuyển thủ Thể thao Việt Nam tại buổi làm việc. Ông Nguyễn Văn Hùng tin tưởng những môn thể thao có khả năng cạnh tranh thành tích như bắn súng, điền kinh, cầu mây sẽ nỗ lực đạt kết quả cao nhất.

Trong buổi gặp mặt, Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đồng thời đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam trong thời gian tham dự ASIAD 20.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết tỉnh Aichi là một trong những địa phương có cộng đồng người Việt Nam sinh sống làm việc đông đảo nhất tại Nhật Bản. Thành tích thi đấu và hình ảnh Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 không chỉ có ý nghĩa chuyên môn, còn góp phần tạo niềm tự hào, khích lệ tinh thần với cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu chúc Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đại sứ Phạm Quang Hiệu tin tưởng Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu với tinh thần thể thao cao đẹp, thể hiện bản sắc Việt Nam, đoàn kết, trung thực và nỗ lực hết mình để có kỳ ASIAD thành công.

MINH CHIẾN