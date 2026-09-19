Ban tổ chức ASIAD 20 xin lỗi vì phát nhầm quốc thiều

Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) xác nhận vào ngày 19-9, ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố phát nhầm quốc thiều CHDCND Triều Tiên tại một trận đấu khúc côn cầu của Hàn Quốc.

Trước trận đấu bảng A khúc côn cầu nam ASIAD với tuyển Bangladesh diễn ra vào ngày 18-9, quốc thiều CHDCND Triều Tiên đã được phát thay vì quốc thiều của Hàn Quốc. Ngay sau sự cố, KSOC đã gửi văn bản khiếu nại chính thức tới ban tổ chức về việc nhầm lẫn này, đồng thời yêu cầu một lời xin lỗi chính thức và các biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.

“Vào khoảng 9 giờ tối cùng ngày, 2 quan chức từ ban tổ chức ASIAD 20 đã đến văn phòng của đội tuyển Hàn Quốc và đưa ra lời xin lỗi chính thức về sai sót trong việc phát quốc thiều”, KSOC cho biết trong một thông cáo, được The Korea Times dẫn lại.

Chủ tịch KSOC Ryu Seung-min khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các vận động viên Hàn Quốc tập trung hoàn toàn vào thi đấu mà không bị xao nhãng bởi những vấn đề không liên quan đến giải đấu.

“Việc quốc thiều của đất nước chúng tôi bị phát sai tại một sự kiện thể thao đa môn quốc tế là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được, và chúng tôi coi trọng vấn đề này ở mức cao nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu ban tổ chức điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân dẫn đến sự cố này và triển khai các biện pháp để ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn”, Chủ tịch KSOC Ryu Seung-min nhấn mạnh.

LINH SƠN