Khoảng 2.000 người Ấn Độ tại Nhật Bản sẵn sàng mở cửa nhà đón các vận động viên

Nếu các phương án bố trí chỗ ở chính thức của Ban tổ chức ASIAD 20 tiếp tục gây thất vọng, đoàn thể thao Ấn Độ đã có một kế hoạch dự phòng đặc biệt: để một số vận động viên lưu trú tại nhà của những người Ấn Độ đang sinh sống ở Nagoya (Nhật Bản).

Theo Gulf News, khoảng 2.000 thành viên cộng đồng người Ấn Độ đã sẵn sàng cung cấp chỗ ở tạm thời nếu các vận động viên Ấn Độ gặp khó khăn trong việc tìm phòng trong thời gian diễn ra ASIAD 20.

Kế hoạch dự phòng này, với sự vào cuộc của Đại sứ quán Ấn Độ, được đưa ra sau khi các thành viên của đoàn thể thao Ấn Độ gặp phải những vấn đề về chỗ ở, thẻ tác nghiệp và di chuyển ngay khi đặt chân đến Nhật Bản.

Trưởng đoàn thể thao Ấn Độ Sahdev Yadav cho biết có khoảng 30 đến 35 vận động viên, bao gồm thành viên của đội tuyển cầu lông và bắn súng, bị ảnh hưởng sau khi tên của họ bị loại khỏi danh sách bố trí chỗ ở, buộc phía Ấn Độ phải gấp rút đặt phòng khách sạn. Họ đã đặt thêm 18 phòng khách sạn và dự định giữ thêm 10 phòng nữa để phòng ngừa các vấn đề phát sinh.

Phương án lưu trú tại nhà riêng của người dân hiện chỉ là dự phòng. Tuy nhiên, gần một nửa trong tổng số 501 thành viên của đoàn thể thao Ấn Độ vẫn chưa đến Nagoya, nên lên sẵn các biện pháp ứng phó là cần thiết.

Yadav nhấn mạnh: “Ban tổ chức thông báo với chúng tôi rằng số lượng vận động viên đến từ Ấn Độ đông hơn dự kiến. Tuy nhiên, phía Ấn Độ khẳng định không phải vậy, chúng tôi vẫn tuân thủ đúng số lượng vận động viên đã được xác nhận”.

Không chỉ đoàn thể thao Ấn Độ, vấn đề về hậu cần đã ảnh hưởng đến tất cả các đoàn từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Qatar, Thái Lan cho đến... chính nước chủ nhà Nhật Bản. Chuyện ăn ở và đi lại sớm trở thành chủ đề đáng chú ý tại kỳ Đại hội vốn đặt mục tiêu tạo ra xu hướng mới này.

Không có làng vận động viên tại ASIAD 20 theo mô hình truyền thống. Thay vào đó, 17.000 vận động viên và quan chức được bố trí ở rải rác tại các khách sạn, khu nhà ở tạm thời dạng container và trên du thuyền Costa Serena đang neo đậu tại cảng Nagoya.

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cho biết việc sắp xếp này là một nỗ lực có chủ đích nhằm tránh xây dựng một ngôi làng vận động viên đắt đỏ có nguy cơ trở thành công trình lãng phí, không còn giá trị sử dụng sau Đại hội, đồng thời khẳng định mọi người tham gia đã đăng ký đều được bố trí chỗ ở.

LINH SƠN