Pan Zhanle nỗ lực tìm lại vị thế thống trị ở làng bơi cự ly ngắn

Pan Zhanle sau cự ly 100m tại ASIAD 2023. Ảnh: THX

2 năm trước, Pan Zhanle từng là niềm ao ước của làng bơi cự ly ngắn thế giới. Chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 20, Pan đã bùng nổ tại chung kết Olympic nội dung 100m tự do nam; anh bỏ xa các đối thủ hơn một giây và phá vỡ kỷ lục thế giới. Pan về đích với thành tích 46,40 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với kỷ lục thế giới do chính anh thiết lập trước đó 6 tháng.

Pan cũng khép lại kỳ Thế vận hội tại Pháp bằng thành tích tiếp sức ấn tượng (45,92 giây), giúp Trung Quốc giành HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp nam, và giáng đòn thất bại đầu tiên trong lịch sử Olympic cho đội tuyển Mỹ ở nội dung này.

Tuy nhiên, khi đặt mục tiêu bổ sung danh hiệu vô địch thế giới vào bộ sưu tập thành tích của mình trong năm 2025, Pan lại thi đấu không thành công. Đó không chỉ là một giải đấu kém cỏi đơn thuần, bởi trong suốt cả năm 2025, Pan chưa bao giờ bơi nhanh hơn mức 47,77 giây. Anh giành được HCB cùng đội tiếp sức 800m tự do của Trung Quốc, nhưng đó là lần duy nhất anh được đứng trên bục nhận huy chương.

Giờ đây, cơ hội đã đến để anh vực dậy phong độ và có thể giành lại vị thế số một ở nội dung 100m tự do. Pan sẽ thi đấu trong tuần này tại Tokyo (Nhật Bản) trong khuôn khổ ASIAD 20, nơi anh là một trong những kình ngư nổi tiếng và giàu thành tích nhất tham dự giải.

Nội dung 100m tự do sẽ mở màn cho hành trình của anh vào ngày 20-9, trước khi tranh tài ở nội dung 200m tự do. Pan cũng là nhân tố chủ chốt trong các nội dung tiếp sức của Trung Quốc ở giai đoạn sau của giải đấu.

Pan Zhanle sẽ không gặp nhiều sự cạnh tranh gay gắt tại ASIAD 2020, khi Hwang Sun-woo (Hàn Quốc) là kình ngư duy nhất khác của châu lục từng lọt vào vòng bán kết tại Giải vô địch thế giới 2025.

LINH SƠN