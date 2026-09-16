Cua-rơ Nguyễn Thị Thật bước vào hành trình chinh phục ASIAD 20

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật được tập trung chuẩn bị chuyên môn tốt thời gian qua. Ảnh: HUỲNH THUẬN

Nguyễn Thị Thật đã hoàn thành quá trình chuẩn bị tại Việt Nam để cùng đồng đội có mặt tại Nhật Bản từ ngày 15-9.

Trước giờ lên đường sang Nhật Bản, HLV Huỳnh Văn Chánh cho biết sự chuẩn bị chuyên môn dành cho 3 cua-rơ nữ xe đạp đường trường (trong đó có Nguyễn Thật) là kỹ lưỡng. Nhóm cua-rơ chủ lực xe đạp đường trường nữ Việt Nam đã được tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc).

Giai đoạn tập huấn giúp cua-rơ nữ Việt Nam tích lũy và đảm bảo tốt thể lực, đồng thời làm quen với đường đua có độ dốc tương ứng như địa hình sẽ thi đấu tại ASIAD 20.

Dù vậy, Ban huấn luyện Đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam giữ sự thận trọng và cần thời gian nắm bắt cung đường tranh tài ASIAD 20. Tất cả VĐV được lên xe tập luyện ngay khi có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

"Chúng tôi phải tính toán đảm bảo nhất tốc độ của cua-rơ trong chặng đua. Sự phối hợp giữa 3 VĐV sẽ quyết định kết quả chung cuộc”, HLV Huỳnh Viết Chánh trao đổi thêm.

Tại ASIAD 20, Nguyễn Thị Thật sẽ thi đấu cùng Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai. Họ sẽ tranh tài nội dung xuất phát đồng hàng với lộ trình dài 91,3km. Đặc biệt, độ leo cao của đường đua sẽ là hơn 1.744m vì thế giới chuyên môn dự báo thành tích thi đấu của Nguyễn Thị Thật và đồng đội phụ thuộc vào khả năng thích ứng đường đua, điều kiện thời tiết.

Đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam sẽ tham gia 3 nội dung tại ASIAD 20 gồm xuất phát đồng hàng nữ, xuất phát đồng hàng nam và tính giờ cá nhân nam.

Dựa trên lực lượng thi đấu, Đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam tập trung thi đấu duy nhất 1 nội dung tại ASIAD 20. Điều này cho thấy Ban huấn luyện, các cua-rơ rất quyết tâm làm nên thành công.

Nguyễn Thị Thật đang là cua-rơ nữ Việt Nam có đẳng cấp châu Á tại nội dung xuất phát đồng hàng. Cô từng giành HCB tại ASIAD 17-2014; hạng 5 tại ASIAD 18-2018; hạng 4 tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023. Với bề dày kinh nghiệm, Nguyễn Thị Thật hiểu rõ sự cạnh tranh quyết liệt tại đấu trường ASIAD như thế nào.

Phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp & mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết: “Chúng tôi cử các cua-rơ có mặt sớm tại Nhật Bản và sẽ đủ thời gian làm quen cung đường thi đấu. Đội hình nam và đội hình nữ của xe đạp đường trường Việt Nam sẽ nắm bắt kỹ đường thi đấu để chuẩn bị chiến thuật cho mình”.

Phạm Lê Xuân Lộc lần đầu tham dự đấu trường ASIAD. Ảnh: THAILANDCYCLING Đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam sẽ thi đấu nội dung tính giờ cá nhân nam vào ngày 20-9 (VĐV Phạm Lê Xuân Lộc); thi đấu xuất phát đồng hàng nữ ngày 22-9 (Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi); thi đấu xuất phát đồng hàng nam ngày 23-9 (Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hướng).

MINH CHIẾN