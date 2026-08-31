Marc Marquez thu hẹp khoảng cách với Jorge Martin ở MotoGP 2026

Tay đua mô tô nổi tiếng người Tây Ban Nha Marc Marquez (đội Ducati) đã giành chiến thắng thứ liên tiếp tại chặng Aragon Grand Prix. Nhà đương kim vô địch MotoGP cũng thu hẹp khoảng cách với Jorge Martin

Marquez vô địch chặng Aragon (Ảnh: THX)

Chiến thắng thứ 8 của Marquez tại MotorLand Aragon đến sau một cuộc cạnh tranh gay cấn với người giành pole của Aprilia - Marco Bezzecchi, tay đua anh đã vượt qua một cách ngoạn mục tại vòng thứ 6 khi cả hai cùng chạy song song - với tốc độ hơn 300 km/giờ.

Cuối cùng, sau 23 vòng đua (1 vòng dài 5,077 km), Marquez cán đích đến đầu tiên với thành tích là 41 phút 10 giây 969. Pedro Acosta của KTM về đích thứ 2 (chậm hơn 1 giây 754), phải tiếp tục chờ đợi chiến thắng MotoGP đầu tiên của mình dù đã có lần thứ 14 lên bục podium, trong khi Bezzecchi đứng thứ 3 và Alex Marquez (em trai Marc) về đích thứ 4.

Bezzecchi giành vị trí pole với kỷ lục vòng đua nhưng Marquez đã tận dụng cơ hội ở khúc cua đầu tiên để giành chiến thắng trong cuộc đua nước rút. Tay đua người Tây Ban Nha cố gắng thực hiện động tác tương tự trong cuộc đua đường trường nhưng tay đua đội Aprilia giành lại vị trí dẫn đầu ở khúc cua tiếp theo.

“Điểm mấu chốt nằm ở khúc cua đầu tiên. Tôi đã làm lại điều đó nhưng hôm nay tôi mắc một sai lầm lớn vì tôi quên thiết bị điều chỉnh độ cao gầm xe phía sau và khi tôi đi từ khúc cua đầu tiên đến khúc cua thứ 2, thiết bị phía sau đã được kích hoạt và chịu tải trở lại”, Marquez giải thích về những gì đã xảy ra ở chặng đua đường trường.

“Tôi chạy rất chậm ở khúc cua thứ 2 và cả thứ 3 đó. Kết quả là 2 tay đua đã vượt qua tôi. Kể từ thời điểm đó mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhưng tôi chỉ biết nỗ lực từng bước lấy lại tốc độ của mình”, Marquez chia sẻ.

Sau đó, Marquez phải chủ động tấn công để bắt cho kịp Bezzecchi, anh lập những vòng đua nhanh nhất khi anh nhắm đến chiếc Aprilia phía trước trong khi Acosta bám sát ngay phía sau anh ở vị trí thứ 3.

Nhà đương kim vô địch chớp thời cơ ở vòng đua số 6, vọt lên ngang hàng với Bezzecchi trên đoạn đường thẳng phía sau. Hai chiếc xe lướt đi chỉ cách nhau vài centimet và suýt nữa đã xảy ra va chạm trước khi anh chính thức vượt qua chiếc Aprilia.

“Tôi nghe thấy tiếng xe của anh ấy ở khúc cua 15 nên đã cố cắt góc để thủ vào đường đua, nhưng khi cả 2 áp sát nhau, hiệu ứng lướt gió giữa 2 xe đẩy nhau rất mạnh, tạo ra một cảm giác khá kỳ lạ!”, Bezzecchi nhớ lại và cho biết, “Với kinh nghiệm dạn dày cùng tốc độ Marc sở hữu, ngày hôm nay anh ấy là không thể đánh bại”.

Lướt trên làn sóng kiêu hùng của một chiến thắng khác diễn ra tại Aragon, Marquez nhảy xuống khỏi chiếc xe tại vòng đua ăn mừng. Anh đi nhờ một chặng đến khán đài mang tên chính mình, rồi quỳ gối xuống trong tiếng reo hò vang dội của đám đông CĐV phủ kín sắc đỏ Ducati.

Marquez đã 8 lần vô địch Aragon Grand Prix, với 3 chiến thắng liên tiếp gần đây (Ảnh: THX)

Sau khi giành chiến thắng trong chặng đua nước rút hôm thứ bảy (12 điểm), với 25 điểm ở chặng đua đường trường, Marquez đã giành được điểm số tối đa vào cuối tuần, vượt qua Bezzecchi đoạt lấy vị trí thứ 2 và kéo gần khoảng cách điểm số với Martin.

Cuộc đua giành ngôi vô địch MotoGP 2026 giữa Marquez (7 lần vô địch thế giới: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 và 2025) cùng với Martin (vô địch thế giới 2024) vì thế đang rất hấp dẫn. Khoảng cách giữa 2 ngôi sao này chỉ còn là 19 điểm mong manh và MotoGP mùa này vẫn còn 9 chặng đua...

BXH các tay đua MotoGP 2026

1-Jorge Martin (Tây Ban Nha, Aprilia) 256 điểm 2-Marc Marquez (Tây Ban Nha, Ducati) 237 điểm 3-Marco Bezzecchi (Ý, Aprilia) 232 điểm 4-Fabio Di Giannantonio (Ý, Ducati) 208 điểm

Đ.Hg.