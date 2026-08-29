Tốc độ

Lando Norris gia hạn hợp đồng với đội đua xe F1 McLaren đến năm 2030

SGGPO

Tay đua đương kim vô địch F1 thế giới Lando Norris ký gia hạn hợp đồng với Đội McLaren đến năm 2030.

Xe đua của Norris về nhất tại chặng đua ở Hà Lan (Ảnh: THX)
Xe đua của Norris về nhất tại chặng đua ở Hà Lan (Ảnh: THX)

Thỏa thuận mới được ký kết chưa đầy 1 tuần sau khi Norris giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - ở Dutch Grand Prix - để thắp lại hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới của mình.

Thỏa thuận bao gồm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm nhiều năm - sau mốc 2030, đội đua McLaren cho biết trong thông báo phát đi vào hôm nay, 29-8.

Ở mùa giải trước, tay đua 26 tuổi mang về cho McLaren ngôi vô địch thế giới ở hạng mục tay đua đầu tiên kể từ sau chiến tích của Lewis Hamilton năm 2008.

Norris gia nhập Học viện đào tạo trẻ của McLaren khi mới chỉ 17 tuổi, có màn ra mắt chính thức tại đấu trường F1 đúng 2 năm sau đó. “McLaren là nhà của tôi, tôi vô cùng hạnh phúc khi ký vào bản hợp đồng mới để gắn bó với đội bóng ít nhất là đến năm 2030”, Norris chia sẻ trong bản tuyên bố của McLaren.

Norris hiện đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng cá nhân mùa này, kém tay đua Kimi Antonelli của Mercedes 83 điểm ở trong bối cảnh là mùa giải vẫn còn tới 11 chặng.

Bảng xếp hạng cá nhân (các tay đua) 2026

1-Kimi Antonelli (Ý, Mercedes) 242 điểm
2-George Russell (Anh, Mercedes) 183 điểm
3-Lewis Hamilton (Anh, Ferrari) 183 điểm
4-Lando Norris (Anh, McLaren) 159 điểm
5-Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 155 điểm
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Đ.Hg.

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